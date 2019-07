La Serie A torna di moda | i big cercano l’Italia

Juventus - l’agente di Higuain disegna il futuro del Pipita : “se dovesse tornare in Serie A - ecco dove giocherà” : Il fratello-agente del Pipita ha svelato il futuro dell’argentino, sottolineando che in Serie A giocherà solo con la Juve Gonzalo Higuain non giocherà nella Roma, questo è quanto ha riferito il fratello-agente del Pipita con un post su Twitter. Soffermandosi sull’eventuale trattativa con il club giallorosso, il procuratore dell’argentino ha provato a fare chiarezza sulla vicenda: “Higuain in Italia giocherà solo ...

I Pokémon assenti in Spada e Scudo potrebbero tornare nei futuri capitoli della Serie : L'assenza di alcuni Pokémon nei prossimi capitoli della serie, Spada e Scudo, la lasciato interdetti moltissimi fan, tanto che il producer della serie, Junichi Masuda, è dovuto intervenire sulla questione con delle interessanti dichiarazioni. Come riporta IGN, Masuda ha dichiarato come alcune creature mancanti in questi due capitoli che stanno per arrivare potrebbero comunque ritornare nelle future iterazioni videoludiche della fortunata ...

Victoria Pedretti torna nella Serie antologica Hill House su Netflix - ma in un ruolo inedito : L'attrice Victoria Pedretti è stata confermata nel cast del sequel della serie Hill House su Netflix. nella prima stagione dello show sovrannaturale, la star ha interpretato la versione adulta di Nellie Crain, uno dei fratelli rimasti traumatizzati da spaventosi eventi accaduti nella loro infanzia. Dato che Hill House su Netflix è stata concepita come serie antologica, quindi ogni stagione ha trama e personaggi diversi (come American Horror ...

Basket - Serie A – Gallinari non ha dubbi : “Ettore Messina perfetto per Milano. Un giorno vorrei tornare” : Danilo Gallinari appoggia l’arrivo di Ettore Messina sulla panchina di Milano: il cestista dei Clippers apre la porta ad un possibile ritorno in Serie A La stagione appena conclusa è stata alquanto negativa per l’Olimpia Milano. Mancato l’accesso ai Playoff di Eurolega, eliminata al secondo turno in quelli della Serie A, Milano ha chiuso con in bacheca solo la Supercoppa Italia vinta ad inizio anno. A farne le spese è stato Simone ...

Volley femminile - Mercato Serie A1 2019-2020 : tutti i colpi - acquisti e cessioni. Egonu a Conegliano - tornano Sloetjes e Bricio - squadre rivoluzionate : L’estate è incominciata e il Volley Mercato è ormai entrato nel vivo: colpi, acquisti e cessioni sono all’ordine del giorno e le squadre che parteciperanno alla prossima Serie A1 femminile sono rivoluzionate. Vediamo nel dettaglio quali sono i grandi movimenti e tutte le notizie di Mercato. GRANDI MOVIMENTI: Paola Egonu ha lasciato Novara dopo aver vinto la Champions League e inizierà una nuova avventura a Conegliano, il formidabile ...

Meghan Markle torna in tv con Suits : la moglie del principe Harry è nel nuovo trailer della Serie tv : Flashback o ritorno della Duchessa? Il rovello dei fan di Meghan Markle avrà presto risposta. Il 17 luglio negli Stati Uniti andrà in onda la nona e ultima stagione di Suits. La serie tv ideata da Aaron Korsh, che ha visto la Markle attrice, prima del suo ingresso nella famiglia reale, interpretare con grinta il ruolo di Rachel Zane dalla prima alla settima stagione, va a concludersi con il lancio online di un trailer intitolato ...

Al via le riprese del prequel de Il Trono di Spade - si torna in Irlanda per girare la Serie HBO : Le riprese del prequel de Il Trono di Spade partono in un luogo familiare ai fan della celebre serie HBO. Entertainment Weekly ha annunciato l'inizio della produzione dello show che racconterà gli eventi antecedenti l'era degli Stark, Lannister e Targaryen. Il set è stato allestito di nuovo in Irlanda del Nord, che per anni è stata la location perfetta di Game of Thrones. Il magazine americano fa sapere che attualmente lo staff si è stabilito ...

Serie A – Futuro Higuain - il fratello-procuratore non ha dubbi : “ecco dove giocherà se dovesse tornare in Italia” : Higuain torna a giocare in Italia? Il fratello-procuratore non ha dubbi: le parole sul Futuro dell’attaccante argentino In attesa di poter commentare le splendide giocate della nuova stagione di Serie A di calcio, a trattenere gli appassionati di calcio ci pensano gli innumerevoli rumors di mercato. Mentre la Juventus ‘prende ancora tempo’ per annunciare il suo nuovo allenatore dopo la separazione con Massimiliano ...

Torna in tv il promo di Riviera ma la Serie slitta a luglio : le novità sulla programmazione : Canale 5 ci riprova o, almeno, lo speriamo. A due anni di distanza dalla messa in onda su Sky, la rete ammiraglia Mediaset ha finalmente deciso di prendere dal cassetto Riviera e rimetterlo in coda, ma quando vedremo i primi episodi? Qui viene il bello perché se nelle scorse settimane si è parlato di Riviera in onda a giugno al posto di Barbara d'Urso e del suo Live, adesso è tutto rimandato. La conduttrice ha ottenuto una promozione e un ...

Paul Wesley torna nella seconda stagione di Tell Me A Story - in un nuovo ruolo – Notizie Serie tv : Paul Wesley tornerà anche nella seconda stagione di Tell Me A Story, la serie antologica di Kevin Williamson per CBS All Access.Paul Wesley non ha ancora chiuso le porte a Kevin Williamson, che l’ha lanciato in The Vampire Diaries, e che gli ha chiesto di continuare in Tell Me A Story. Si tratta di una serie antologica poco conosciuta nel mondo, creata da Williamson e rilasciata da CBS All Access.L’attore era già nel cast della prima ...

Vela – Melges 24 European Sailing Series : Maidollis torna al successo a Riva del Garda : Melges 24 European Sailing Series – Act 3: a Riva del Garda torna a vincere Maidollis Riva del Garda, 10 giugno 2019 – Riva del Garda torna ad accogliere la flotta Melges 24 e lo fa con un intenso weekend di Vela, caratterizzato da condizioni pressoché perfette nelle prime due giornate, con Ora calda e ben stesa con raffiche di oltre 20 nodi. La flotta di trentanove Melges 24, ospitati dalla Fraglia Vela Riva, ha completato un ...

Buffy l’ammazzavampiri torna in tv - la Serie cult di Joss Whedon dal 10 giugno su Spike : l’effetto nostalgia è servito : Sono passati sedici anni dal debutto di Buffy l'ammazzavampiri, e ora l'eroina creata da Joss Whedon torna in TV. Dal 10 giugno, la serie cult degli anni Novanta sbarca su Spike, al canale 49 del digitale terrestre e sarà possibile vederla anche sul 26 di tivùsat. Per chi non riuscisse a seguire Buffy in diretta, potrà guardarle sul sito ufficiale di Spike TV, sia in streaming che on demand. Il canale manderà in onda tutti gli episodi, dalla ...

BH90210 - in un nuovo promo il gruppo torna al Peach Pit – Notizie Serie tv : Notizie serie tv: un nuovo promo di BH90210 ci riporta nel Peach Pit, o quasi. Novità per Good People e Le Terrificanti Avventure di Sabrina.L’ultimo promo di BH90210 rilasciato da FOX tocca uno dei luoghi più importanti della serie originale, il Peach Pit. Il promo simula con l’uso di bambole che rappresentano i protagonisti della serie, il luogo d’incontro che i ragazzi usavano per discutere dei loro problemi.Il promo è un ...

Serie C : Trapani - messa in mora dei calciatori; Pisa-Triestina - per tornare nella storia : Ci siamo, il torneo di Serie C sta per arrivare nella parte finale della sua massacrante stagione agonistica, con gli ultimi sussulti che vedranno impegnate le squadre qualificate per le gare di finale dei play-off che assegneranno due promozioni in Serie B. Oggi 5 giugno, alle ore 20,30, è in programma la prima sfida all'Arena Garibaldi di Pisa tra i locali e la Triestina che si ritrovano, guarda caso, dopo dieci mesi di distanza dalla gara di ...