La Roma annuncia l’ingaggio di Diawara

Pedullà annuncia : “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli : Pedullà annuncia: “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli Pedullà annuncia: “Manolas al Napoli e Diawara alla Roma”. I dettagli. Operazione in via di chiusura tra i due club che sono ad un passo dal chiudere la trattativa che porta il difensore greco alla corte di Ancelotti, mentre il centrocampista giungano si trasferirà alla Roma. Il Napoli guidi rimpiazza subito Raul Albiol che ieri, stando a quanto ...

Dopo Fonsesca la Roma annuncia Petrachi : ufficiale la nomina del nuovo Direttore Sportivo : Roma – Dopo Paulo Fonseca, oggi è il giorno di Gianluca Petrachi. l’AS Roma ha annunciato il suo nuovo Direttore Sportivo attraverso un comunicato apparso sul proprio sito web: “L’AS Roma comunica la nomina di Gianluca Petrachi come Direttore Sportivo del Club, a decorrere dal 1° luglio 2019. L’accordo raggiunto è valido per tre stagioni sportive”, così è riportato su www.asRoma.com L’ex Torino ha poi rilasciato le ...

Under 21 : Italia eliminata dopo il pareggio annunciato tra Francia e Romania : Niente semifinale degli Europei Under 21 per l'Italia di Gigi di Biagio. dopo la debacle degli azzurri con la Polonia nella seconda giornata del Girone A, è decisivo anche il pareggio tra Francia e Romania (0-0) nell'ultimo appuntamento della fase a giorni per quanto riguarda il Girone C. Un pareggio che condanna l'Italia ad un'amarissima eliminazione. Allo stadio Dino Manuzzi di Cesena va in scena una partita assolutamente priva di ...

Alessandro Borghi sostiene i ragazzi del Cinema America a Roma e annuncia azioni contro gli aggressori : “Parassiti” (video) : Come tanti colleghi attori, registi, produttori, intellettuali e semplici appassionati di Cinema, anche Alessandro Borghi non ha fatto mancare il suo supporto ai ragazzi del Cinema America che ormai da anni portano in piazza San Cosimato a Trastevere, ogni estate, decine di film in proiezione gratuita e grandi artisti chiamati ad introdurli. Come vi abbiamo raccontato, era stato proprio Alessandro Borghi, insieme al resto del cast e al ...

Nuoto - Paolo Barelli annuncia : “Presenteremo la candidatura di Roma ad ospitare gli Europei 2022” : Ha avuto luogo stamane la conferenza stampa di presentazione della 56esima edizione del Trofeo Sette Colli di Nuoto, prestigioso meeting del panorama internazionale, che si terrà nella magnifica piscina del Foro Italico in Roma dal 21 al 23 giugno. Incontro con i media che ha avuto per protagonisti il presidente della Federazione Italiana Nuoto Paolo Barelli, il sindaco di Roma Virginia Raggi e il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini. ...

Square Enix annuncia Romacing Saga 3 e e Saga Scarlet Grace Ambitions : Durante il suo live event all’E3 2019, Square Enix, ha annunciato che il leggendario capolavoro RPG, Romancing Saga 3, arriverà presto in Occidente con una remaster in HD per console e dispositivi mobile. Square Enix ha anche rivelato che anche Saga Scarlet Grace: Ambitions, è in sviluppo per l’Europa e il Nord America. Sviluppato da veterani del settore tra cui il leggendario sviluppatore Akitoshi Kawazu, ...

I TiRomancino annunciano l'uscita del nuovo singolo estivo "Vento del Sud" : In arrivo il 20 giugno

Virginia Raggi acclamata alla festa della repubblica - sorridente annuncia la realtà aumentata a Roma : Nonostante le critiche e le minacce la sindaca di Roma in forma smagliante viene accolta alla festa della repubblica con applausi. Ieri inoltre la stessa sindaca annuncia la realtà aumentata a Roma Virginia Raggi annuncia lo sbarco della tecnologia nella storia di Roma. «La realtà aumentata arriva al Circo Massimo. Grazie alle nuove tecnologie potrete ammirare come … Continue reading Virginia Raggi acclamata alla festa della repubblica, ...

Sky annuncia Romulus - la serie tv sulla storia di Roma : Matteo Rovere per la prima volta in tv con Romulus Dopo il grande successo di Il primo Re, Matteo Rovere torna con Romulus una serie tv firmata Sky, Cattleya e Groenlandia. Dopo numerose indiscrezioni è arrivata la conferma ufficiale, infatti a giugno inizieranno le riprese di Romulus, che racconterà la grandezza di Roma, tra storia […]

Romulus - Sky Italia annuncia una "serie epica" sulla nascita di Roma (Video) : "Una serie epica nel vero senso della parola, un prodotto di portata internazionale in cui brillerà una nuova generazione di attori Italiani": con queste parole Nicola Maccanico, Executive Vice President Programming Sky Italia, ha annunciato la nuova sfida di Sky, ovvero Romulus.Un titolo che è già un programma o, meglio, una saga epica: quella che porterà alla nascita di Roma, avvenuta otto secoli fa, e che sarà raccontata attraverso lo sguardo ...

Bruce Springsteen annuncia che tornerà in tour a Roma nel 2020 con la E Street Band : Lo scorso weekend Bruce Springsteen è stato a Roma insieme alla famiglia per vedere la figlia gareggiare in una gara di equitazione a Piazza di Siena. In un'intervista rilasciata a Repubblica ha fatto delle rivelazioni interessanti relative al suo nuovo tour e al prossimo disco con la E Street Band, anticipando di fatto che il prossimo anno tornerà nella capitale per una tappa della sua tournée. Gli impegni futuri del Boss Intervistato da ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Roger Federer annuncia il forfait per infortunio alla gamba destra - Stefanos Tsitsipas in semifinale senza giocare : Secondo ritiro nel giro di pochissime ore agli Internazionali d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Dopo Naomi Osaka nel tabellone femminile, è il torneo maschile a perdere un pezzo di enorme pregio: Roger Federer annuncia il forfait a causa di un infortunio alla gamba destra. Lo svizzero aveva giocato ieri due match, cosa che non gli capitava da nove anni ed è successa, a livello ATP, quattro volte nella sua carriera ...

Tiziano Ferro annuncia il tour 2020 negli stadi - da Lignano a Roma passando per Napoli : Tiziano Ferro annuncia il tour negli stadi in programma per il 2020. L’artista di Latina tiene la sua prima diretta Instagram per chiacchierare con i fan di tutto il mondo nel giorno dell’ avvio del pre-order di Buona (Cattiva) Sorte, il nuovo singolo in radio e in digital download dal 31 maggio. Il nuovo singolo inedito anticipa l’album in uscita il 22 novembre con Universal Music dal titolo Accetto Miracoli. Al nuovo disco di inediti farà ...

AS Roma : De Rossi annuncia l’addio - finisce un’altra epoca : Roma – La carriera in giallorosso di Daniele De Rossi si chiudera’ al termine di questa stagione, nella gara con il Parma all’Olimpico. “Sara’ la fine di un’era”, scrive la Roma su Twitter. La societa’ sul proprio sito ha pubblicato un lungo comunicato dedicato all’addio di ‘Capitan futuro’. Romano, Romanista e cresciuto nel settore giovanile della societa’, De Rossi ha ...