La Procura di Agrigento indaga per la diffusione illegittima della foto segnaletica di

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Pina Francone Sul web è circolata lacomandanteSea Watch 3, arrestata a Lampedusa: indagini in corso Ladi Carola Rackete non dovese essere diffusa e ora, sul caso,ladi. Ma facciamo un passo indietro. La comandanteSea Watch 3 è stata arrestata a Lampedusa per aver fatto sbarcare al porto i migranti a boronaveOng tedesca battente bandiera olandese. Durante le procedure, come prassi, è stata realizzata ladi rito per completare il fascicolo a suo carico, ma qualche ora dopo, online, ecco che quellaha fatto capolino, in modo del tutto illegittimo. "Il Questore di, nell'apprenderedi un'immagine che ritraeva Carola Rackete in una fase del-segnalamento avvenuto negli uffici a Lampedusa, ha immediatamente avviato una inchiesta interna ...

ricpuglisi : Aggiornamento: la Procura di Agrigento sta indagando su foto segnaletica di Carola apparsa sul social russo… - Paroledipaola : RT @ricpuglisi: Aggiornamento: la Procura di Agrigento sta indagando su foto segnaletica di Carola apparsa sul social russo - TuriFilippo : RT @ricpuglisi: Aggiornamento: la Procura di Agrigento sta indagando su foto segnaletica di Carola apparsa sul social russo -