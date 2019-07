La piazza di Marzamemi per Trivago è il luogo più bello della Sicilia Orientale

direttasicilia

(Di lunedì 1 luglio 2019) ÈMagazine che assegna alladiil titolo dipiù. La bellissimaRegina Margherita, centro nevralgico di, è così ilpiù. A sostenerlo èmagazine, la rivista del noto motore di ricerca per le vacanze per il la ricecrca e il confronto dei prezzi di hotel, B&B, ostelli e altri tipi di strutture. La rivistaMagazine ha realizzato #TheExperience – itinerario in, un vero e proprio omaggio alla. Si tratta di un video tour dei posti diviso traOccidentale, a cura del video bloggerno Gabriele Saluci. Così viene incoronata ladi Marzameni come ilpiù apprezzatotra le altre nove località recensite dal blogger. Il secondo posto per la tonnara e la riserva di Vendicari. Nel ...

