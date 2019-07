“La pagherà” Sta crescendo il figlio da sola così la bella showgirl affonda l’ex compagno

caffeinamagazine

(Di lunedì 1 luglio 2019) Credeva che lui fosse il principe azzurro. E invece si è rivelato una persona completamente diversa. Perché Francesco Caserta, exdi Paolo Caruso, nonché padre di suo, ha abbandonato la Bonas di Avanti un altro, mentre lei era incinta di 5 mesi. Una donna fragile, in un momento di grandi cambiamenti, sconvolgimenti ormonali, stress. Lui, non solo l’ha lasciata, ma l’ha anche mandata via dalla casa che condividevano. Lui, che è un imprenditore che vive e lavora a Montecarlo, l’ha delusa. E lei, tuttora, non capisce perché tra loro sia finita. “Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express, l’ho detto subito al mioed era al settimo cielo – ha confessato a Chi a suo tempo -. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori ...

