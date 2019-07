La mamma di Gennaro Lillio non vede di buon occhio Francesca De Andrè

people24.myblog

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ladinon approva la relazione del figlio conDe. La Denon ha un carattere semplice e nei mesi in cui è stata reclusa è stata criticata per l’aggressività e il modo di parlare. «Mia madre è rimasta male per il modo in cuia volte mi ha trattato, come lo sarebbe stata qualsiasi madre», ha ammessoin un’intervista concessa al settimanale “Spy”. «Non si sono ancora conosciute.verrà a Napoli da me fra qualche giorno e lì ci sarà la giusta occasione per farle conoscere. Teniamo le dite incrociate». Il modello spera che tra le due donne si instauri unrapporto, ma il giudizio della madre non può non essere preso in considerazione. I due sono molto legati perché la donna ha cresciutoe il fratello gemello senza un uomo accanto.D’altra parte è convinto che la sua fidanzata si ...

