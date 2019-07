La Lega Serie A | i sorteggi per il campionato 2019 20 tra il 29 e il 30 luglio

Lega Serie A - Assemblea l’8 luglio : i punti all’ordine del giorno : Assemblea DELLA Lega NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie A In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, l’Assemblea della Lega è convocata per Lunedì 8 luglio 2019 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie A – Milano, Via Rosellini 4 – alle ore 1 2.00 in prima convoca zione e, occorrendo, alle 14.00 in seconda convoca zione, per l’esame, la discussione e le decisioni in merito a ...

In corso l’assemblea della Lega Serie A : E’ in corso l’assemblea della Lega Serie A. Tra i temi su cui verte la discussione c’è anche quello della scelta del luogo e della data per la compilazione dei calendari del prossimo campionato. Oltre a questo, la proposta di MediaPro e le iniziative per la lotta alla pirateria. All’assemblea partecipano il presidente del Milan, Paolo Scaroni, quello del Genoa, Enrico Preziosi, l’ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ...

Micciché (Lega Serie A) : Per migliorare il calcio bisogna puntare sui diritti tv : Milano Finanza intervista il presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché. Un passato da banchiere, una carriera di successo che lo ha reso molto noto nei circoli della finanza internazionale. Anche per aver contribuito, negli anni, a diverse operazioni fondamentali del sistema industriale italiano. Ma la vera popolarità è arrivata, per sua stessa ammissione, con l’elezione a presidente delle squadre italiane, il 31 maggio 2018. Lo ...

Le notizie del giorno – Clamoroso forfait in Serie B - Milan escluso dalla coppe - il Legale di Tuttolomondo : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. ALTRO forfait IN Serie B – Una nuova clamorosa bomba sul campionato di Serie B che sta vivendo l’ennesima estate caldissima, sono in arrivo clamorosi ribaltoni che sembrano in grado di cambiare la composizione della prossima stagione. La prima certezza ...

Palermo in Serie D - il Legale di Tuttolomondo : “è stato raggirato” : “Posso affermare con certezza che il signor Walter Tuttolomondo, direttore finanziario di Arkus Network, capofila delle societa’ che controllano il Palermo Calcio, e’ stato truffato, dopo avere pagato 45 mila euro lo scorso 20 giugno per subire una truffa. Ora i nostri legali stanno valutando come tutelare la nostra immagine e scoprire il colpevole”. Sono le dichiarazioni dell’avvocato Nevena Petrova, ...

Serie B - i club verso la sfiducia a Balata : ipotesi azzeramento Consiglio direttivo della Lega : E’ caos in Serie B. I club della cadetteria stanno pensando ad un azzeramento del Consiglio direttivo della Lega, prima di sfiduciare il presidente della Lega Mauro Balata. E’ quanto emerge in queste ore dalle indiscrezioni raccolte dall’AdnKronos. La decisione sarà discussa tra tutti i club di Serie B. Palermo, rinviato il Consiglio d’Amministrazione: il sindaco convoca una conferenza stampa [DETTAGLI] Il Palermo verso ...

Le notizie del giorno – I ripescaggi in Serie B e Serie C - l’inquadratura hot di Barbara Bonansea - le dichiarazioni del Legale di Stefano Mauri : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone e non solo. ripescaggi Serie B E Serie C – Shock iscrizioni per i campionati di Serie B e Serie C, adesso inizia una vera e propria corsa al ripescaggio con la strada che sembra già tracciata. Tutto o quasi secondo le previsioni della vigilia, sono 6 in ...

Lega Serie A pronta a combattere il pezzotto “Cerchiamo di colpire le attività criminose” : L’ad della Lega di A, Luigi De Siervo, ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega di oggi: “Oggi si è concluso un consiglio in cui si è parlato di vari temi, in particolare dell’antipirateria. Avremo un budget rilevanti che permetterà un lavoro di quattro fasi. La prima è di monitoraggio delle violazioni, ci sono sistemi raffinati per riconoscere i flussi ilLegali in rete. Noi avevamo due soluzioni tecnologiche, una francese e una ...

La Lega Serie A stanzia 1 milione di euro contro la pirateria : ‘Abbiamo ottenuto un budget di 1 milione di euro per incrementare la lotta alla pirateria”: sono le dichiarazioni dell’ad della Lega Serie A Luigi De Siervo al termine del Consiglio di Lega riunitosi oggi. Si tratta di un fenomeno che porta un danno ”superiore ai 150 milioni di euro all’anno”, l’intenzione è quella di contrastarla con attività nazionale ed internazionale con riferimento al caso ...

Calcioscommesse - il Legale di Mauri confessa : “Stefano sta vivendo un incubo - tanti calciatori coinvolti che giocano in Serie A…” : Una telenovela lunghissima, ma che potrebbe conoscere la parola fine. Il 16 luglio potrebbe concludersi la vicenda sul Calcioscommesse che ha visto coinvolto l’ex capitano della Lazio Stefano Mauri. Il suo legale, Matteo Melandri, ha parlato all’Adnkronos. Queste le sue parole. “Il giudice del Tribunale di Bologna si è dichiarato incompetente per giudicare il caso del mio assistito come anche il giudice del Tribunale di ...

Assemblea Lega B - le date della Serie BKT 2019/20 : Assemblea di Lega B oggi a Milano. Presenti diciotto società su diciannove oltre agli 8 nuovi club che disputeranno la prossima Serie BKT. Prima delle comunicazioni del presidente è stato approvato il pre-consuntivo della stagione 2018/2019. All’ordine del giorno anche la discussione sulle date della Serie BKT 2019/20: il campionato inizierà sabato 24 agosto con l’open day, come ormai da tradizione consolidata negli ultimi anni, che verrà ...

Serie B - in corso Assemblea Ordinaria della Lega : tra i punti all’ordine del giorno anche le date del prossimo campionato : In conformità alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari l’Assemblea Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per martedì 18 giugno 2019, alle ore 12.00, in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per Mercoledì 19 Giugno 2019, alle ore 14.00 presso la sede della Lega Nazionale Professionisti Serie B – Via Ippolito Rosellini 4 – Milano, per discutere e deliberare in merito agli argomenti ...

Malagò si racconta : “Io presidente Roma? Un sogno! E su stadio - SuperLega - Serie A e Italia dico…” : In una lunga intervista a TuttoSport, il numero uno del Coni Giovanni Malagò si è raccontato, parlando di vari argomenti. Dal suo amore verso la Roma alla prossima Serie A, passando per l’annosa questione della SuperLega e il bel lavoro delle selezioni azzurre. L’AMORE PER LA ROMA – “Non conosco un tifoso di calcio che non sogni di diventare presidente della sua squadra… Se mi piace questa Roma? Onestamente ...

Calcio : Serie C Lega Pro. Ghirelli : inizio prossimo campionato a rischio : La Serie C 2019-20 e' a rischio. A lanciare l'allarme e' Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro. "In questi mesi abbiamo lavorato in silenzio