La Juve prende forma | le varianti tattiche dei bianconeri con i nuovi arrivi | le tre

Buffon : sorprendente ritorno alla Juve - sarà il vice di Szczesny : Dopo un anno sembra molto probabile che Gianluigi Buffon torni tra le fila della Juventus, stavolta come secondo di Szczesny. Le voci sembrano estremamente forti, e al momento si starebbe solo aspettando la definitiva uscita di Perin per l'annuncio. Tutto, dunque, sembra pressoché accordato, e nonostante un interessamento del Porto, Buffon guarda già alla Juve. Secondo tutti gli addetti ai lavori, insomma, l'ex portiere della nazionale tornerà ...

Capello : 'Se la Juventus prende De Ligt - per lo scudetto è finita' : Dopo aver sistemato le varie panchine, le società di Serie A sono pronte a lanciarsi sul mercato con l'intento di rafforzare le loro rose. In particolar modo le più attive sembrerebbero le società di vertice, su tutte Juventus, Napoli ed Inter. Proprio i bianconeri, dopo l'ufficializzazione di Maurizio Sarri come nuovo tecnico, sono pronti a costruire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. A parlare delle possibili trattative ...

La Juventus 2019-20 prende sempre più forma : Rabiot potrebbe essere il prossimo arrivo : La Juventus 2019-20 prende sempre più forma. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato infatti la Juve avrebbe quasi chiuso l'accordo con Rabiot, centrocampista francese e colonna del Psg nelle ultime stagioni, fino alla rottura per il mancato rinnovo contrattuale. La Juventus potrebbe ingaggiarlo a costo zero e non c'è dubbio sul fatto che Rabiot sia un top player della linea mediana. Classe 1995, ha praticamente vinto tutto in patria con la ...

Maurizio Sarri alla Juventus : "Società determinata a prendere me" : Il Sarri-day è arrivato. L’allenatore si presenta alla Juventus in conferenza stampa. “Sono contento di essere qui oggi”, ha detto in apertura Sarri, in giacca e cravatta, affiancato da Fabio Paratici. “Negli ultimi mesi a Napoli ho avuti dei dubbi di andare avanti, poi hanno presentato Ancelotti. A quel punto ho avuto delle offerte dall’estero, io le accetto per non passare a una società ...

Emerson Palmieri Juventus : colpo di scena - il terzino sorprende tutti! : Emerson Palmieri Juventus- Intervistato ai microfoni di “ESPN Brasile“, Emerson Palmieri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sul suo prossimo futuro. Trasferimento alla Juventus? L’italo brasiliano frena e rivela: “Io alla Juve con Sarri? Sono felice qui, non ho ricevuto alcuna chiamata e sono concentrato sul Chelsea”. Il terzino ha poi aggiunto il suo punto di […] More

Allegri Juventus : l’ex tecnico sorprende tutti con la sua decisione : Allegri Juventus, CHE SORPRESA – In attesa che si conosca il prossimo allenatore dei bianconeri, a tenere banco, oltre al calciomercato, sono le parole dell’ex allenatore dei Campioni d’Italia. Allegri Juventus, è sorpresa confermata A riportare la notizia, sono le maggiori testate giornalistiche sportive nazionali e non soltanto. L’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha […] More

Juventus : Allegri sorprende tutti con la sua decisione : Juventus: Allegri sorprende – In attesa che si conosca il prossimo allenatore dei bianconeri, a tenere banco, oltre al calciomercato, sono le parole dell’ex allenatore dei Campioni d’Italia. Juventus: Allegri conferma la sua decisione A riportare la notizia, sono le maggiori testate giornalistiche sportive nazionali e non soltanto. L’ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha […] More

Momblano : È ovvio che la Juve sta prendendo tempo per Guardiola (ma il tempo sta finendo) : Momblano, il più acceso sostenitore dell’ipotesi Guardiola alla Juve, torna a parlare della trattativa. Dopo che nei giorni scorsi, i silenzi della società bianconera e le dichiarazioni dello stesso Pep avevano di fatto convinto l’opinione pubblica che sarebbe stato Maurizio Sarri il successore di Allegri, Momblano ieri ha messo in ordine alcuni punti. Innanzitutto quella con Guardiola non è una trattativa fatta da ...

Lukaku chiama l’Inter - la Juve prende Traore’ : L'Inter e' una delle societa' piu' attive sul mercato. Dopo avere ingaggiato Antonio CONTE per la panchina, adesso l'obiettivo e' di rinforzare l'organico con almeno tre innesti in grado di elevare il tasso tecnico complessivo. DEZKO e DYBALA a parte, uno degli obiettivi resta Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United, che - da parte sua - ha inviato messaggi di ammirazione a Conte e al calcio italiano, dopo la partita vinta dal Belgio ...

Juventus - a inizio luglio prenderà il via il raduno estivo : La maggior parte dei giocatori della Juventus sono in vacanza e tra qualche ora scatteranno le meritate ferie anche per i bianconeri impegnati in nazionale ad eccezione dei sudamericani. Infatti, dopo Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo da stasera anche Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Federico Bernardeschi e Miralem Pjanic potranno finalmente godersi un bel periodo di relax. Infatti, la Juve riprenderà ad allenarsi a inizio ...

Bosnia - Pjanic : “Mancini bravo a ricostruire la squadra. La Juventus prenderà un grande allenatore” : Le parole di Miralem Pjanic, centrocampista della Bosnia, alla vigilia della partita contro l’Italia, valida per le qualificazioni ad Euro 2020. Pjanic si è soffermato sul lavoro di Mancini: “Mancini è stato bravo a ricostruire la squadra, dando fiducia ai giovani. Affrontare l’Italia davanti al suo pubblico non sarà semplice, Ci aspetterà una partita complicata, soprattutto a centrocampo, contro avversari come Verratti e ...

Chiariello difende Hamsik : “Mazzoleni mi sorprende - il castigo di Dio giocava nella Juventus” : Umberto Chiariello ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Un Calcio alla Radio, trasmissione di approfondimento sui temi caldi in casa partenopea e non solo, in onda sulle frequenze di Radio CRC. Alla domanda di un tifoso (“Hai letto le parole di Mazzoleni su Marek Hamsik? Io ho parlato con altri arbitri che hanno diretto Hamsik, mi hanno detto anche loro che era un po’ rompiscatole”), il giornalista ha ...

Ronaldo castiga la Svizzera su punizione - i tifosi della Juventus insorgono : il motivo è sorprendente : I tifosi bianconeri si sono lamentati sui social dopo il gol segnato da Ronaldo su punizione nel match di Nations League tra Portogallo e Svizzera Una punizione perfida, un’esecuzione precisa ma tutt’altro che ciclonica, che ha comunque concluso la sua corsa in rete. L’autore? Cristiano Ronaldo, riuscito a ritrovare il gol con la maglia del Portogallo dopo un digiuno durato quasi un anno, dalla rete segnata al Marocco ai ...

Condò : 'La Juve prenderà o Pogba o Milinkovic-Savic - Cancelo è perfetto per Sarri' : L'attesa principale per la tifoseria bianconera riguarda l'ufficializzazione a breve del nuovo tecnico della Juventus. Le ultime indiscrezioni dei principali media sportivi italiani sembrano confermare l'imminente arrivo in bianconero di Maurizio Sarri: proprio in merito al tecnico toscano si è espresso a Sky il noto giornalista sportivo Paolo Condò, che ha elogiato l'ex Napoli per l'ottima stagione con il Chelsea, grazie al terzo posto in ...