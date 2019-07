La Germania restituirà il vaso di fiori rubato dai nazisti 46 anni fa

laragnatelanews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ladice cheun dipintodalle truppe naziste alla Galleria degli Uffizi nella città italiana di Firenze nel 1943.di, stimato in milioni di euro, è stato nelle mani di una famiglia tedesca. A gennaio, Eike Schmidt, capo degli Uffizi, ha dichiarato che laha un “dovere morale” di riportarlo al museo. La natura morta fu dipinta dal maestro olandese Jan van Huysum e fu esposto per la prima volta a Firenze nel 1824. Le truppe tedesche hannoil lavoro mentre si ritiravano verso nord durante la seconda guerra mondiale. Perché ci è voluto tanto tempo per far si che il dipinto tornasse? Il dipinto riemerse nel 1991 dopo la riunificazione tedesca, ma gli sforzi per restituirlo fallirono. La famiglia non identificata aveva chiesto fino a 2 milioni di euro per il dipinto, hanno riferito i rapporti, mentre le autorità tedesche ...

