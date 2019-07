La critica promuove Stranger Things 3? Non è detta ancora l’ultima parola

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il conto alla rovescia sta per terminare e tra pochi giorni saremo davanti allo schermo per vedere i nuovi episodi di3. Mentre i comuni mortali attendono con ansia di capire come sarà questo terzo capitolo annunciato come "fresco e cruento" allo stesso tempo, laha già sparato le sue recensioni dopo la première dei giorni scorsindo la serie Netflix.3 sarà disponibile dal 4 luglio sulla piattaforma streaming regalando al pubblico novità importanti a cominciare dal periodo, per la prima volta sarà estate, e dal possibile villain che potrebbe essere, almeno temporaneamente, uno dei ragazzi della serie. Laadora già la nuova stagione tant'è che le prime recensioni recitano: "Vibrante e affascinante,si trasforma in una corsa estiva avvincente, anche se familiare, che si crogiola nella sua nostalgia al neon senza ...

idiozie : #news @LaStampa intervista un guru che straparla di 'medicina dogmatica'. Ragazzi, o mettete critica alle cazzate c… - stayfreestayart : @NiccLucarelli @artribune Sì, ma non è solo una narrazione del bello. È una narrazione del bello che non equivale… -