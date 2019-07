romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Si svolgerà a Formia, in provincia di Latina, la prima edizione del “Festival della– Lapiùdi”, da domenica 30 giugno sino a domenica 7 luglio. Durante la kermesse cinematografica sei film della, da quelli più storici ai più recenti, saranno in gara per ottenere il titolo di miglioredi. I “magnifici sei”, che hanno superato le selezioni delle due giurie, quella specializzata e quella social, sono i seguenti: Benvenuti al Sud, Come un gatto in tangenziale, Ricomincio da tre, Febbre da cavallo, il Marchese del Grillo, La vita è. Durante la kermesse, inoltre, sarà possibile rivedere, o magari scoprire per la prima volta, Non ci resta che piangere, 9 lune e mezza, Brancaleone alle Crociate, Ma cosa ci dice il cervello, La banda degli onesti, Amici miei, Quo ...

ilfoglio_it : I Giochi del 2026 li ha vinti Milano, ma Cortina deve molto a Roma e ai Parioli. Dal Dogui ai nuovi cumenda in auri… - romadailynews : La #commedia italiana più bella di sempre: Si svolgerà a #Formia, in provincia di Latina… - Fabme0801 : RT @santini1965: “Commedia all’italiana “,il primo caso di una criminale che senza aver fatto un giorno di carcere verrà scarcerata.”#SeaWa… -