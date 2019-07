La comandante Carola lascia Lampedusa

L'Olanda scarica la comandante Carola e dà (in parte) ragione a Salvini : L'Olanda, il Paese di cui batte bandiera la Sea Watch 3, ha criticato la decisione della comandante Carola Rackete di dirigersi verso Lampedusa, osservando che sarebbe "potuta andare in Libia o in Tunisia". È quanto emerge da una lettera della segretaria di Stato olandese all'immigrazione, Ankie Broekers-Knol, in risposta al ministro dell'Interno italiano, Matteo Salvini. Nella missiva pubblicata dal Corriere della Sera si sottolinea che ...