La bellissima estate di sport delle ragazze italiane

vanityfair

(Di lunedì 1 luglio 2019) Italia fuori dal mondialeItalia fuori dal mondialeItalia fuori dal mondialeItalia fuori dal mondialeItalia fuori dal mondialeItalia fuori dal mondialeItalia fuori dal mondialeNon chiamatelo miracolo, non c’è stato alcun intervento divino, e nemmeno impresa, non è casuale eccezionalità. È realtà solida e concreta. Losi declina al femminile in questacominciata all’improvviso dopo un maggio autunnale e baciata da un mondiale di calcio che nessuno si aspettava. Il mese di giugno ha cambiato per sempre il modo di vedere il calcio femminile in Italia. Vedere è il verbo perché davvero in pochi lo avevano guardato prima. Invece la nazionale di Milena Bertolini capace di arrivare ai quarti ai mondiali francesi l’hanno guardata milioni di persone in tv, tanto da essere spostata in palinsesto da Rai Due alla rete ammiraglia, anche in prima serata. Ci siamo fermati per guardarle come ...

charliehunder : @frankgabbani bellissima la nuova hit dell'estate!! Fresca, nuova e divertente. Non come le canzoni TUTTE UGUALI ch… - ammaiFiamma : Un lunedì un po' frizzante per il #giraYoox, con una bellissima scollatura, una gonna che scivola sui fianchi e dei… - SalvatoreC1970 : @NicolinoBerti @georgienonfa @santre1977 @tararabundidee Bellissima canzone. Stupenda. Una boccata d'aria fresca in… -