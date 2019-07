Kena Mobile rilancia le sue offerte per luglio | si parte da 4 | 99 euro al mese

Siete a corto di gigabyte - clienti Kena Mobile? Da oggi per voi c’è Giga Amico : Kena Mobile lancia un'iniziativa estiva simpatica e originale, chiamata Giga Amico, che permette di regalare, come suggerisce il nome, traffico dati internet a un numero Amico. L'articolo Siete a corto di Gigabyte, clienti Kena Mobile? Da oggi per voi c’è Giga Amico proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile rinnova le sue offerte per giugno : ora si parte da 4 - 99 euro al mese : Kena 4,99, Kena 6,99, Kena 8,99 e Kena 12,99 sono le offerte di Kena Mobile attivabili per il mese di giugno direttamente online, quindi sul suo sito ufficiale, e presso i Kena Point. L'articolo Kena Mobile rinnova le sue offerte per giugno: ora si parte da 4,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile dovrebbe lanciare una nuova offerta da 4 - 99 euro al mese : Oggi Kena Mobile dovrebbe dare il via alla commercializzazione di una nuova offerta dedicata ai clienti alla ricerca di una soluzione decisamente vantaggiosa L'articolo Kena Mobile dovrebbe lanciare una nuova offerta da 4,99 euro al mese proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile addebita un costo per il trasferimento del credito residuo in caso di portabilità in uscita : L'operatore Kena Mobile ha specificato da mesi che nel caso in cui il cliente decida di cambiare operatore e richiedere contestualmente il trasferimento del credito residuo al nuovo operatore, addebiterà un importo di 2 euro come remunerazione del suddetto trasferimento, mentre se il cliente richiede la restituzione del credito residuo tramite bonifico bancario a seguito di estinzione del rapporto contrattuale, il costo del trasferimento sarà ...

Da oggi 11 giugno aumenti di Kena Mobile in caso di portabilità ad altro operatore : Arrivano ancora una volta notizie riguardanti aumenti di Kena Mobile. Secondo le informazioni raccolte oggi 11 giugno, più in particolare, l’ultima svolta in ordine di tempo non riguarda tanto determinate tariffe, a differenza di quanto vi abbiamo raccontato nello scorcio finale di maggio, quanto alcuni costi fissi per tutti. In particolare, sarà importante prestare attenzione alla circostanza in cui decideremo di cambiare operatore, nonostante ...

Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile - Kena Mobile - Fastweb - PosteMobile - CoopVoce - Lycamobile e Tiscali : Risulta piuttosto complesso tenere d’occhio le Migliori offerte telefoniche proposte dagli operatori virtuali (MVNO) in quanto sono tantissimi e ognuno di loro mette a disposizione una gran quantità di pacchetti. Così abbiamo selezionato i Migliori operatori virtuali italiani, cioè ho. Mobile, Kena Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile e Tiscali, e le loro Migliori offerte. In […] L'articolo Migliori offerte telefoniche ...

Aumentati i prezzi Kena Mobile : decisione obbligata di TIM : I numeri non hanno dato ragione a Kena Mobile nel Q1 2019, stando a quanto emerso durante la conference call attraverso cui Telecom Italia ha dettagliato i dati finanziari del relativo periodo e poi riportato da 'mvnonews.com'. Alla crescita fatta registrare in più o meno tutto il secondo trimestre dello scorso anno è succeduto un momento di stabilizzazione, dovuto probabilmente all'aumento dei prezzi medi applicato dall'operatore no frills di ...

Kena Mobile si stabilizza dopo la crescita del 2018 e aumenta i prezzi seguendo quelli di TIM : Nel corso della presentazione dei risultati finanziari del primo trimestre 2019, TIM conferma l'aumento dei prezzi per Kena, frutto di una strategia mirata. L'articolo Kena Mobile si stabilizza dopo la crescita del 2018 e aumenta i prezzi seguendo quelli di TIM proviene da TuttoAndroid.

I servizi a pagamento di terze parti non posso essere attivati su Kena Mobile : Niente servizi a pagamento di terze parti con Kena Mobile: con l'operatore virtuale non è possibile attivarli, nemmeno per sbaglio. L'articolo I servizi a pagamento di terze parti non posso essere attivati su Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile proroga ancora l’offerta da 6 - 99 euro e lancia Kena Visit per i turisti stranieri : Mentre viene prorogata ulteriormente l'offerta da 6,99 euro di Kena Mobile, spunta una nuova proposta per i turisti stranieri: Kena Visit, un piano tariffario di 30 giorni con 10 GB e 200 minuti di chiamate che costa 9,99 euro una tantum. L'articolo Kena Mobile proroga ancora l’offerta da 6,99 euro e lancia Kena Visit per i turisti stranieri proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile proroga fino al 31 Maggio 2019 l'offerta a 6 - 99 euro al mese contro MVNO : Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo della telefonia è possibile iscriversi gratis al canale Telegram di MondoMobileWeb. Se questo articolo vi è piaciuto, condividetelo ...

Kena Mobile proroga l’offerta da 6 - 99 euro al mese fino al 5 maggio : L'offerta Kena 6,99 Limited Edition proposta dall'operatore virtuale che si appoggia alla rete TIM è stata prorogata fino al 5 maggio compreso, tuttavia l'offerta prevede un costo di attivazione di 9,99 euro. L'articolo Kena Mobile proroga l’offerta da 6,99 euro al mese fino al 5 maggio proviene da TuttoAndroid.