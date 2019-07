Juventus | Luca Pellegrini saluta la Roma | “ne esco da persona matura | ma avrei voluto più

Juventus - visite mediche per il nuovo innesto Luca Pellegrini [VIDEO] : Scambio a sorpresa nelle ultime ore tra Juventus e Roma, le due squadre hanno definito le trattative per portare Spinazzola in giallorossi e Luca Pellegrini in bianconero. Il calciatore ex Cagliari si trasferisce a titolo definitivo in bianconero e si candida ad essere un grande protagonista soprattutto per il futuro. Si tratta del primo acquisto dopo l’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, per Pellegrini visite mediche al J-Lab ...

Gianluca Di Marzio : 'De Ligt-Juventus - inserimento clausola da 150 milioni determinante' : Il calciomercato entrerà nel vivo dal primo luglio, quando sarà ufficialmente aperto: ci si attende molto dalle società di vertice in Serie A, in particolar modo da Inter, Napoli e Juventus, che sembrano le più attive. Per l'Inter, sarebbe stata trovata l'intesa con il Sassuolo per Sensi, con l'Hertha Berlino per Lazaro, con la Roma per Dzeko e prosegue anche la trattativa con il Manchester United per Lukaku. Il Napoli invece a breve potrebbe ...

Gianluca Di Marzio : 'De Ligt sarebbe pronto a dire sì alla Juventus' : Potrebbe essere una settimana importante per la Juventus per quanto riguarda il calciomercato: dopo l'ufficializzazione e la presentazione di Maurizio Sarri, potrebbero arrivare grandi novità in merito ad acquisti e cessioni di giocatori. Per quanto riguarda le partenze, il Manchester City potrebbe chiudere l'acquisto di Joao Cancelo per 60 milioni di euro. Ma le principali trattative potrebbero riguardare gli arrivi: a breve infatti si aspetta ...

Gianluca Di Marzio : 'Demiral andrà alla Juventus per 15 milioni di euro' : In attesa di definire il prossimo tecnico bianconero (tutte le indiscrezioni portano all'arrivo a Torino di Maurizio Sarri, che però deve trovare un'intesa contrattuale con il Chelsea), la Juventus è pronta ad allestire una rosa competitiva per confermarsi in Italia e possibilmente arrivare fino in fondo in Champions League. L'esigenza principale della dirigenza bianconera riguarda sicuramente la difesa, dati il ritiro di Andrea Barzagli ed il ...