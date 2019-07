Juventus | da un Cerri all' altro | definito l' acquisto della punta del 2003 dal Pescara

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Laè pronta ad ufficializzare importanti acquisti in questo mese di luglio. Annunciato Luca PellegriniRoma, il primo luglio dovrebbe essere il giorno di Adrien Rabiot, che dopo le visite mediche sarà ufficializzato come nuovo giocatore bianconero. A breve dovrebbero esserci novità anche su uno degli acquisti più attesi dai tifosi bianconeri, ovvero De Ligt: mancherebbe solo l'intesa fraed Ajax, ma il centrale dovrebbe essere, insieme a Demiral dal Sassuolo, l'ulteriore rinforzo per la difesa. Come è noto, la dirigenza bianconera è sempre attenta ai giovani, e dopo avergli acquisti di Firman dal Cesena e di Joel Ribeiro dal Losanna, ha ufficializzato una nuovagiovane per la Primavera, che ovviamente potrà essere utile anche per laUnder 23. Si tratta di Leonardo, giocatore delclasse. Juve, da unall': ...

IndianRegista : Juventus made a capital gain of €115m from player sales in the 2018/2019 financial year. €26.6m = Spinazzola €22m… - capuanogio : Per quelli che lo chiedono: con la cessione di #Orsolini al #Bologna la #Juventus è arrivata a circa 90 milioni di… - DiMarzio : #Calciomercato - #Juventus, in arrivo il giovane #Cerri. Le ultime su #DeLigt e #Cancelo -