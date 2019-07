Jessica Battistello delude ancora Andrea | che sbotta | “Testa di ca…”

lanostratv

(Di lunedì 1 luglio 2019) Temptation Island,Filomena deluso da: “È una testa di c…” È stato un secondo falò movimentato perFilomena, in questa seconda puntata di Temptation Island., infatti, dopo aver visto alcuni video in cui la sua fidanzatadiceva “Alessandro è più bello di”, è andato su tutte le furie e ha commentato al ritorno nel villaggio dei fidanzati così: “È una testa di ca…”, dicendo ai suoi compagni d’avventura che lui non avrebbe mai detto che una single nel villaggio è più bella di. Quest’ultima è tanto presa dal single Alessandro, con il quale sta intrecciando un rapporto di conoscenza molto forte. La ragazza, nel docu-reality di Canale5, ha anche ammesso: “Lui è troppo bello per me”. Le altre fidanzate l’hanno subito fermata, dicendo di non ...

