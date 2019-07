Jesolo | bagnini allontanano ragazzi da zona ‘interdetta’ | raid punitivo di una baby gang

«Sei in ospedale eh? Ciao bagnini» - la baby gang di Jesolo si vanta del pestaggio in un video : Jesolo Un video incredibile. «Sei in ospedale adesso eh? Bagnini m.... Ciao Ciao bagnini... non servono i bagnini ... licenziati!». Nel video le facce pulite da bravi ragazzi, gli occhi...

Baby gang picchia bagnini in spiaggia : attimi di terrore a Jesolo : Giorgia Baroncini In 30 si sono presentati in spiaggia per un raid punitivo contro i bagnini che poco prima avevano chiesto ai ragazzini di non sedersi su alcuni sdrai attimi di terrore in spiaggia a Jesolo dove una Baby gang ha seminato il panico tra i bagnanti. In 30 si sono infatti presentati in riva al mare per un raid punitivo contro i bagnini che poco prima avevano chiesto ai ragazzini di non sedersi su alcuni sdrai. Come ...