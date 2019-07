Jake Gyllenhaal ammette di aver sbagliato nell' accettare il ruolo da protagonista nel

eurogamer

(Di lunedì 1 luglio 2019) Durante un evento stampa dedicato a Spider-Man: Far From Home,ha speso qualche parola circa il suodanel film di Prince of Persia. Il film è stato anche accusato di whitewashing, questo a causa della scelta di un attore "bianco" con dei lineamenti troppo diversi da un individuo di discendenza iraniana.Come riporta VG247,ha ammesso cheildaper il film è stato un grave errore:"Penso diimparato molto da quanto successo col film, in effetti ora tendo a riflettere quando devo scegliere un eventuale, specialmente sul motivo di tale scelta. E a volte sono stato obbligato a dire che (il) non è adatto a me o non calzava a peno, è andata così per diversi ruoli."Leggi altro...

