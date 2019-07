Indossare gli abiti senza averli stirati | la nuova campagna in difesa dell’ambiente

Basket femminile - Lorela Cubaj : “Giornata di riposo utile prima della Slovenia. E’ sempre un onore Indossare la maglia azzurra” : In molti l’hanno scoperta soltanto con questi Europei in Serbia e Lettonia, ma Lorela Cubaj non è una novità del Basket femminile italiano per chi ne ha seguito il percorso delle giovanili. Nativa di Terni, ventenne, ha dimostrato esattamente ciò che aveva già fatto vedere nel percorso da junior e poi negli Stati Uniti (è alla Georgia Tech University): tecnica e capacità di fare a sportellate senza tanti timori. Queste le sue dichiarazioni ...

Matrimonio - cosa Indossare se siete tra gli invitati del grande giorno : Andare a un Matrimonio suscita sempre una serie di domande e dubbi sulla mise giusta da indossare. Dopo aver dato preziosi suggerimenti allo sposo e ai testimoni, eccoci infine a occuparci del look per gli invitati. Il periodo delle cerimonie è decisamente entrato nel vivo e, tra un impegno e l’altro, capita di frequente di ritrovarsi a una settimana dal Matrimonio a cui dovete prendere parte e non avere la più pallida idea di ...

Germania - il governo consiglia agli ebrei di non Indossare la kippah : 'E' pericoloso' : E' consigliabile, per gli ebrei tedeschi, non indossare la kippah in ogni momento. L'incredibile indicazione - che sta suscitando non poco clamore e sconcerto - è arrivata da Felix Klein, responsabile del contrasto all’antisemitismo per il governo federale. Il diplomatico si è detto preoccupato per un aumento, evidente, dell’abbrutimento della società. Reuven Rivlin, presidente dello Stato d'Israele, scioccato, ha commentato:"Capitolazione ad ...

Giro d’Italia – Carapaz non sta nella pelle : “un sogno Indossare la Maglia Rosa - la prima per il mio Paese” : Il corridore della Movistar ha analizzato l’andamento della quattordicesima tappa, vinta davanti a Yates e Nibali Il corridore ecuadoriano Richard Carapaz ha vinto la quattordicesima tappa del centoduesimo Giro d’Italia, da Saint-Vincent a Courmayeur di 131 km. Lapresse Un successo che gli permette di indossare la Maglia Rosa, precedendo in classifica generale Roglic e Nibali. Per la prima volta nella storia, un corridore ...