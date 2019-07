Independence Day | carri armati | voli acrobatici e spettacoli pirotecnici | Trump prepara

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Si avvicina il 4 luglio, il giorno dell’Indipendenza Americana e il Presidente Donaldè pronto a trasformare per la prima volta le celebrazioni in una parata militare lungo il Mall e in un evento patriottico suggellato da un suo discorso alla nazione dal Lincoln Memorial., aerei militari con un sorvolo dell’Air Force One,e duedi fuochi d’artificio (per 35 minuti in tutto) che disegneranno nel cielo una grande bandiera americana e la parola ‘Usa’: il tutto per celebrare l’Day in grande stile. Un precedente tentativo didi organizzare una grande parata militare per il Veteran Day non andò a buon fine a causa dei costi elevatissimi, circa 92 milioni di dollari, e anche questa volta non mancano proteste e polemiche. I dem difendono una festa tradizionalmente apartitica e temono che l’intervento ...

