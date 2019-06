In Edicola sul Fatto Quotidiano del 1 Luglio | Grandi opere inutili – Il Mose è già mezzo

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 Giugno : Il lato B del caso Csm : le accuse a Pignatone e i misteri di Zinga : Intrecci Zinga, Lotti e Palamara. Il Pd: “No comment”. Il pm: “Parlo il 2 luglio” Scandalo Csm – Intercettazione tra il renziano e il magistrato sotto inchiesta: i due parlano di “Nicola” per nomine e Garante di Ilaria Proietti Le due curve Sud di Marco Travaglio La banchina di Lampedusa invasa da due fazioni di esagitati che salutano la capitana Carola Rackete appena sbarcata e arrestata, alcuni insultandola e altri esaltandola, è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Giugno : Cacciare Atlantia ora si può. Pronta la relazione degli esperti del governo sulle colpe del gruppo Benetton : Lo scoppio Il Ponte Morandi non c’è più. Ore 9.37: esplose le pile 10 e 11 500 chili di dinamite – 3.400 le persone evacuate Ci sono il sindaco Bucci e il governatore Toti Tra i due vicepremier è il gelo, ma “oggi siamo qui per la città” di Oreste Ninfole La Sacra Famiglia di Marco Travaglio E niente, in questa valle di lacrime non si fa che piangere a dirotto. Avevamo appena finito di commuoverci per i caldi abbracci e i ...

"Vincere" : cosa c'è sull'Espresso in Edicola da domenica 30 giugno : L'intervista a Giuseppe Sala. Zingaretti risponde ai nostri lettori. Le nuove rivelazioni esclusive dello scandalo Csm. L'odio online. E chi vincerà il premio Strega. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Csm, il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione " Vincere, Marco Damilano presenta L'Espresso in edicola da domenica ...

"Vinceremo" : cosa c'è sull'Espresso in Edicola da domenica 30 giugno : L'intervista a Giuseppe Sala. Zingaretti risponde ai nostri lettori. Le nuove rivelazioni esclusive dello scandalo Csm. L'odio online. E chi vincerà il premio Strega. Ecco cosa trovate sul numero in arrivo in edicola e sui device. E gli articoli in anteprima per gli abbonati Espresso+ Csm, il pm corrotto ha incontrato la presidente del Senato Casellati per una raccomandazione " Vincere, Marco Damilano presenta L'Espresso in edicola da domenica ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 Giugno : La multinazionale incontrerà Di Maio per trattare : senza “scudo penale” però non solo chiude - ma chiederà miliardi : Lo scontro Mittal alza la posta: prepara la causa contro l’Italia Ilva di Taranto – La multinazionale il 4 luglio incontra Di Maio per trattare: senza “scudo penale” però non solo chiude, ma chiederà miliardi allo Stato di Marco Palombi L’ora illegale di Marco Travaglio Mai come oggi la legalità è stata un concetto elastico, flessibile, trattabile, usa e getta a seconda degli interessi di chi la invoca o la teme. Tre casi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Giugno : Di tutto di più. L’ad Salini chiede austerità - ma i volti più noti si oppongono : Viale mazzini Stipendi Rai: Fazio, Vespa e Conti resistono ai tagli Tetto ai compensi – L’ad Salini vuole ridurli del 20 per cento: ma le “star” non gradiscono. Il conduttore di Porta a Porta: “Vadano prima dagli altri” di Gianluca Roselli Paraponziponzipò di Marco Travaglio Ci sono momenti in cui, sopraffatti dalla commozione, si fatica a trattenere le lacrime. A me è accaduto ieri, leggendo il nuovo inno olimpico, purtroppo ancora ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Giugno : I predatori dei miliardi perduti. Olimpiadi 2026 : chi paga e chi ci guadagna : Olimpiadi 2026 Malagò & C.: l’eterna banda del buco nei conti pubblici Sprechi – L’Italia a Losanna rappresentata dai colpevoli dei disastri di Italia 90, dei Giochi invernali del 2006 e dei Mondiali di nuoto 2009: oltre 7 miliardi di euro buttati di Carlo Tecce Le Linguiadi di Marco Travaglio Ma le avete viste le facce dei cosiddetti vincitori delle Olimpiadi nella foto di gruppo? E le fauci già spalancate dei Malagò, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Giugno : Olimpiadi : Milano e Cortina vincono ma perde l’Italia : Giochi 2026 a Milano e Cortina: corsa al maxi-affare (in perdita) Olimpiadi invernali, battuta Stoccolma (47 a 34) dopo la fuga degli altri candidati Felici Sala e Zaia. I costi per lo Stato già saliti a 400 milioni possono lievitare ancora di Lorenzo Vendemiale Dibba, Giggino e i fuorilegge di Marco Travaglio Molti ci chiedono un’opinione sulla pubblica lite fra Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista. Per quel che vale, è questa: hanno ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 Giugno : Per l’ingegnere ad oggi è partita solo la “burocrazia degli appalti” - ma manca il presupposto fondamentale per andare avanti : la disponibilità dei finanziamenti : Si fa o non si fa? Tav, Conte e Salvini studiano il tracciato alternativo 5Stelle Grana Alta Velocità – La viceministra Castelli apre le danze su Repubblica: “I sindaci della Valle lavorano a un compromesso”. Già visionato dal capo leghista di G. Cal. Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Slurp. “Sulle spalle di un uomo solo. Duro intervento di Mattarella al Csm. Il Quirinale ormai è l’unico interlocutore delle cancellerie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 Giugno : La nostra campagna – Le categorie che la “tassa piatta” se la sono già data : Il recupero dell’evasione Sull’orlo della fame: i soliti liberi professionisti e commercianti Encefalogramma piatto – Dagli studi di settore agli indici di affidabilità poco cambia: i redditi dichiarati non sono credibili di Luciano Cerasa Pubblicare tutto di Marco Travaglio L’altroieri il cosiddetto ministro dell’Interno Matteo Salvini si sentiva tanto ministro della Giustizia. Partecipando a Milano al Festival del Lavoro (per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 Giugno : La Casellati contro la trasparenza : sugli atti decide lei : Queen elizabeth Casellati, niente trasparenza sugli atti: il Senato è cosa sua Il nuovo regolamento prevede restrizioni per il diritto d’accesso a tutti i documenti di Ilaria Proietti Oh sì, frustateciii! di Marco Travaglio Auguriamo sinceramente al Giornale Unico dell’Apocalisse che il 9 luglio i ministri delle Finanze dell’Ue deliberino questa benedetta procedura d’infrazione contro l’Italia. Perché se, Dio non voglia, dovessimo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Giugno : : Linea dura Grandi evasori, a Milano i pm hanno recuperato 5,6 miliardi Meglio ottenere patteggiamenti che processi – Anche se le pene sono basse, la Procura di Greco costringe le aziende a un accordo di Gianni Barbacetto Almeno scusatevi di Marco Travaglio Il 23 gennaio 2009 il Fatto non esisteva ancora, se non nella mente e nelle speranze di un pugno di giornalisti stufi della censura e dell’autocensura dei giornaloni. Chi scrive ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Giugno : Pd - l’“autosospeso” Lotti dirige l’assemblea con i suoi 80 eletti : L’autosospeso Lotti presiede la corrente “anti-Zingaretti” Malgrado lo scandalo Csm e il mezzo passo indietro, l’ex ministro guida l’incontro di Base Riformista: il suo gruppo prepara la strategia per condizionare il segretario di Wanda Marra Il Caltagiro di Marco Travaglio Ieri, in stereofonia, quei due bocciuoli di rosa di Francesco Gaetano Caltagirone e Matteo Salvini hanno notificato l’ingiunzione di sfratto a Virginia Raggi. Il ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 Giugno : Barricate contro il salario minimo : i lavoratori è meglio non pagarli : salario minimo, un fronte ampio vuole farlo saltare Dall’Ocse a Confindustria, dai dem ai sindacati fino alla Lega. In ballo c’è la tutela degli utili aziendali di Salvatore Cannavò Matteo Trumputin di Marco Travaglio Noi, che in fondo siamo gente semplice, seguiamo sempre con devota attenzione le lezioni di geopolitica e strategia dei giornaloni. E ci eravamo abituati all’idea che Salvini, e pure i 5Stelle, siano i cavalli di Troia di ...