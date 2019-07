Importuna automobilisti | parcheggiatore abusivo arrestato ad Ostia

romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Roma – Con l’inizio dei primi esodi estivi verso il litorale di Roma, i Carabinieri dihanno ulteriormente rinforzato i gia’ numerosi servizi di controllo, dirigendoli, in particolare, sul lungomare anche con personale in abiti civili, per garantire sicurezza e legalita’. I militari hanno messo a punto mirati servizi finalizzati al contrasto dei reati predatori in spiaggia e negli spazi attigui e al rispetto delle leggi e delle ordinanze da parte delle attivita’ commerciali, compreso il controllo della filiera ittica di alberghi, ristoranti e bar annessi ai vari stabilimenti balneari. Nella rete di controlli e’ incappato un cittadino marocchino che e’ statodopo essere stato sorpreso ad esercitare l’attivita’ disul lungomare. I Carabinieri lo hanno notato mentre, in evidente stato di ...