Il video inedito del momento del crollo di Ponte Morandi

Ponte Morandi Genova : video inedito crollo - perché è stato tenuto nascosto : Ponte Morandi Genova: video inedito crollo, perché è stato tenuto nascosto Il 14 agosto del 2018, a Genova, avvenne qualcosa che difficilmente era immaginabile: il crollo del Ponte Morandi, durante un furioso temporale che si abbatteva sulla città. I video amatoriali fecero il giro del mondo e da quel momento in poi fu uno scatenarsi di accuse nella ricerca delle cause che hanno portato alla morte ben 43 persone. Oggi è stato diffuso un ...

Il drammatico momento del crollo di Ponte Morandi : ecco il video inedito diffuso oggi : La Guardia di Finanza ha diffuso oggi un VIDEO che cattura il momento esatto del crollo di Ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto: si tratta del filmato registrato dalle telecamere di sorveglianza della Ferrometal, tra le aziende che si trovavano nei pressi del viadotto. Fino ad oggi era stato secretato perché oggetto di indagini da parte della procura, che lo considera tra le prove principali per ricostruire la dinamica del crollo. Nel ...

Freddie Mercury : che nostalgia il videoclip 'inedito' «Time Waits For No One» : Bohemian Rhapsody , oltre ai record al box office, l’Oscar a Rami Malek e il rilancio dei biopic musicali, ha fatto esplodere la nostalgia per Freddie Mercury. Non che ci fosse bisogno di un film per avvertire la mancanza per uno dei più grandi artisti di sempre, ma di sicuro “rivederlo” sullo schermo e, soprattutto, riascoltarlo nel leggendario concerto dei Queen a Wembley ha riacceso una fiamma mai spenta. Ad ...

Spunta un video inedito di Freddie Mercury - : Era rimasto nascosto per ben 33 anni. Oggi è visibile a tutti su YouTube. È una versione inedita di “Time”, il brano registrato nell’86 da Freddie Mercury per l’omonimo musical di Dave Clark. È stato Clark ad aver recuperato la voce del cantante, montandola con le note di un pianoforte e le immagini dell’esibizione della star in teatro. (Lapresse) Redazione ?

Ciclismo - spunta un video inedito prima della caduta : sull’asfalto anche alcune macchie di sangue : ITV ha pubblicato un VIDEO che ritrae Chris Froome prima della tremenda caduta che gli ha causato numerose fratture Il dodici giugno resterà un giorno da dimenticare per Chris Froome, caduto prima della crono del Giro del Delfinato, schiantandosi contro un muro e riportando gravissime conseguenze. Il ciclista britannico è stato operato al femore e al gomito all’ospedale di Saint-Etienne, dovendo adesso rispettare un periodo di riposo ...

Jimin dei BTS ha condiviso un video inedito del dietro le quinte del loro nuovo tour mondiale : Un nuovo regalo per la Army The post Jimin dei BTS ha condiviso un video inedito del dietro le quinte del loro nuovo tour mondiale appeared first on News Mtv Italia.

MARK CALTAGIRONE/ video inedito a Live Non è la d'Urso : esiste o no? : MARK CALTAGIRONE, Video inedito stasera a Live Non è la d'Urso: risolverà il mistero sull'inesistente ex promesso sposo di Pamela Prati o aumenterà i dubbi?

E3 2019 : Shenmue 3 protagonista di un nuovo video gameplay inedito : Durante questo PC Gaming Show, è stato mostrato un inedito gameplay trailer dedicato all'attesissimo Shenmue 3, in cui il protagonista Ryo ci da un assaggio della sua abilità con le arti marziali. Secondo quanto riportato dal trailer, il gioco è atteso dal 19 novembre 2019 su Epic Games Store e PS4. Di seguito potete dare uno sguardo al trailer.Leggi altro...

Stupro Neymar - il video inedito che rischia di incastrarlo : immagini della lite tra il calciatore e la donna : Tiene sempre banco la vicenda legata al presunto Stupro di Neymar, tra accuse di una donna brasiliana e smentite del calciatore. Ma la donna ha parlato, ieri, lanciando frecciate pesantissime contro l’attaccante del PSG. Stupro Neymar, la donna esce allo scoperto: “Mi ha aggredita e picchiata!” Come se non bastasse, a complicare le cose per l’asso dei verdeoro (che salterà la Copa America per infortunio) c’è un video ...

Neymar accusato di stupro - spunta un clamoroso video inedito : le immagini prima del ‘fattaccio’ : In rete è spuntato un VIDEO che riprende Neymar e la sua accusatrice nella camera da letto dell’hotel di Parigi, dove si sarebbe consumato il presunto stupro La situazione venutasi a creare intorno a Neymar continua a destare scalpore, la denuncia di stupro presentata nei suoi confronti da una modella brasiliana ha sconvolto la tranquillità del giocatore verdeoro, costretto anche a saltare la Coppa America per infortunio. A rendere ...

I 5 Seconds Of Summer hanno pubblicato il singolo inedito “Easier” : ecco il video : Sono tornati! The post I 5 Seconds Of Summer hanno pubblicato il singolo inedito “Easier”: ecco il video appeared first on News Mtv Italia.

video live - testo e traduzione di The Adults Are Talking dei The Strokes - un inedito a sorpresa che riporta alle origini : The Adults Are Talking dei The Strokes è quel puzzle con il quale si ricompone il quadro di famiglia, la vecchia istantanea sbiadita dal tempo ma sempre perfetta nella sua lucidità, conservata con premura. È successo al "Wilter Theatre" di Los Angeles quando la squadra di Julian Casablancas, in un maldestro tentativo di creare un hype per metà, aveva fatto intendere che su quel palco avrebbero suonato un brano inedito. Le insistenze del ...