Il sindaco non si presenta alla conferenza stampa di presentazione dell’Universiade

Pescara - a un mese dalle elezioni il sindaco non riesce fare la giunta : braccio di ferro con la Lega sulle quote rosa : A oltre un mese dalle elezioni comunali, Pescara non ha ancora una giunta. Il nuovo sindaco, l’avvocato Carlo Masci, non riesce a vararla. Eletto con un centrodestra a maggioranza leghista, partito di cui lui non fa parte, è proprio il Carroccio a mettergli il bastone tra le ruote. L’impasse da record nasce dal rispetto delle quote rosa. Masci ha previsto nove assessorati, di cui quattro riservati alle donne. Alla Lega toccano tre assessori, e ...

Affidi illeciti Emilia - al via interrogatori. Pm : “sindaco arrestato non ha accuse in concorso con le violenze ai bambini” : Sono iniziati gli interrogatori di garanzia dell’operazione “Angeli e demoni” sui presunti affidamenti illeciti di bambini nella provincia di Reggio Emilia. Si sono presentati davanti al gip Luca Ramponi, la dirigente dei servizi sociali dell’Unione dei comuni della Val d’Enza Federica Anghinolfi e l’assistente sociale Francesco Monopoli, entrambi agli arresti domiciliari. Tra mercoledì 3 e venerdì 5 luglio ...

Affidi illeciti Emilia - al via interrogatori. Pm : “sindaco arrestato non ha accuse in concorso con le violenze” : Sono iniziati gli interrogatori di garanzia dell’operazione “Angeli e demoni” sui presunti affidamenti illeciti di bambini nella provincia di Reggio Emilia. Si sono presentati davanti al gip Luca Ramponi, la dirigente dei servizi sociali dell’Unione dei comuni della Val d’Enza Federica Anghinolfi e l’assistente sociale Francesco Monopoli, entrambi agli arresti domiciliari. Tra mercoledì 3 e venerdì 5 luglio ...

Sea Watch 3 - il sindaco di Lampedusa : "Fino alle 20 non attracca". Motovedette per i migranti? : E adesso, che succede? Sea Watch 3 come è noto ha forzato il blocco navale e ora è piantata davanti a Lampedusa, in attesa di entrare nel porto per far sbarcare i 42 immigrati a bordo della nave ormai da 14 giorni. Matteo Salvini ha detto che "non sbarcherà nessuno", anche se a questo punto è diffic

Riace - il nuovo sindaco leghista non poteva essere eletto : aveva un contratto con il Comune : Antonio Trifoli, nuovo sindaco di Riace appoggiato dalla Lega, non poteva essere eletto. Il successore di Mimmo Lucano era sotto contratto a tempo determinato con il Comune come ispettore per la sicurezza. Secondo il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali questa procedura è da considerarsi fuori legge.Continua a leggere

Frosinone - rischio nube tossica dopo rogo in ditta rifiuti speciali. Ordinanza sindaco : "Uscire solo se necessario" : A fuoco carta, legna e plastica. Chiusi tutti gli uffici pubblici. In attesa di conoscere il livello di polveri sottilinell'aria, il primo cittadino ha ordinato di "spegnere i condizionatori e lasciare le finestre chiuse"

Sassuolo - il neo-sindaco leghista rimuove lo striscione per Giulio Regeni : “Non ha più senso” : Il neo-sindaco leghista di Sassuolo, in provincia di Modena, ha deciso di rimuovere lo striscione in cui si chiede la verità per Giulio Regeni dalla facciata del comune. Per il primo cittadino "non ha più senso" tenere lì quello striscione, trattandosi di una vicenda ritenuta "non più di attualità" ed essendo "impolverato".Continua a leggere

Ferrara - il sindaco leghista Fabbri alla festa dell’Arcigay : “Sono per la famiglia tradizionale - ma non impongo mie idee” : Quest’anno a Ferrara, al Ripagrande Pride, la tradizionale festa di strada delle associazioni Lgbti, che si terrà il 28 giugno, ci sarà un ospite inaspettato, invitato dall’Arcigay. A portare il suo saluto all’iniziativa, infatti, sarà il neoeletto sindaco del capoluogo estense, Alan Fabbri, uomo di punta di Matteo Salvini. e appena eletto alla guida della città dopo 70 di amministrazioni di sinistra. La Lega, da tempo è su ...

Esplosione Rocca di Papa - il sindaco "eroe" Emanuele Crestini non ce l'ha fatta : E' morto all'ospedale Sant'Eugenio di Roma il sindaco rimasto gravemente ferito nell'Esplosione del palazzo comunale. Con...

Il semaforo non funziona : il vicesindaco lo accende a mano ogni giorno all'alba : Pina Francone Succede a Vermezzo con Zelo, piccolo comune in provincia di Milano: se così non fosse, il traffico "impazzirebbe" A Vermezzo con Zelo, piccolo comune di neanche sei mila anime in provincia di Milano, c'è un semaforo che non funziona. Cosa che capita, spesso e volentieri, nelle grandi città d'Italia. Il gusto dell’apparecchio stradale, però, crea un grosso guaio al traffico locale della realtà lombarda. Già, perché quel ...

Chieti - si dimette il sindaco Di Primio 'Non c'è possibilità di trattare con il ricatto' : Chieti - Il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha presentato le dimissioni al termine di una conferenza stampa tenuta subito dopo la seduta di Consiglio comunale durante la quale, assenti i cinque consiglieri di Forza Italia e uno dei tre dell'Udc, lo stesso Di Primio ha ritirato dall'ordine del giorno del Consiglio la delibera sul bilancio di previsione. "Non c'è possibilità di trattare con il ricatto - ha detto ...

Terrorismo : sindaco Padova - 'non dimenticare Mazzola e Giralucci' (2) : (AdnKronos) - "Questa città non accetta e non accetterà mai la violenza come metodo di confronto politico, da qualunque parte essa provenga.Violenza che voglio sottolineare, non è solo quella criminale compiuta con le armi, ma anche quella fisica e quella verbale, quest’ultima purtroppo spesso sotto

Terrorismo : sindaco Padova - 'non dimenticare Mazzola e Giralucci' : Padova, 17 giu. (AdnKronos) - "Quarantacinque anni fa in questo luogo le Brigate Rosse assassinarono due nostri concittadini. Un giovane padre di famiglia, Graziano Giralucci e un ex Carabiniere Giuseppe Mazzola, i cui nomi si sono aggiunti alla lista, davvero troppo lunga, delle vittime del terrori

Lampedusa : disagi nei collegamenti via mare - sindaco 'Siremar non rispetta contratto' : Palermo, 15 giu. (AdnKronos) - "Ancora una volta la Siremar non ha rispettato il contratto di servizio per il collegamento fra Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa: ieri la nave Galaxy è stata sostituita dalla Pietro Novelli, più piccola e con solo 15 cabine. Si è creata tensione fra passeggeri poich