Il saluto di De Laurentiis al dottor De Nicola che lascia il Napoli

(Di lunedì 1 luglio 2019) Come era stato già annunciato, è terminata ieri la collaborazione delAlfonso Decon la Ssc. Il club ha deciso di non rinnovargli il contratto in scadenza il 30 giugno e di sostituirlo con ilGennaro De Luca che dalla primavera diventerà il nuovo capo dell’area medica. Ilha pubblicato questa mattina sul sito della società una comunicato con una lettera didel presidente Aurelio Deal dott. DeCaro professor De, anzi caro Alfonso, sono stati 14 anni di grande collaborazione e di grandi successi, ottenuti anche grazie alla tua eccellente professionalità, cura e attenzione che hai sempre avuto nei confronti di tutti i calciatori che si sono avvicendati durante questo fantastico cammino del. Sempre con il sorriso, e minimizzando momenti di tensione per qualche grave incidente. Onesto intellettualmente e ...

