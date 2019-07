Il professore di storia che vorrebbe affondare la Sea Watch

agi

(Di lunedì 1 luglio 2019) Un docente dell'università del Molise si schiera per l'affondamento della Sea. Marco Gervasoni,dicontemporanea, alla fine della settimana scorsa ha condiviso la posizione di Fratelli d'Italia sull'imbarcazione della Ong, scrivendo sul suo profilo Facebook la seguente frase : "Ha ragione Giorgia Meloni, la nave va affondata. Quindi Seabum bum, a meno che non si trovi un mezzo meno rumoroso". Il post deldell'Università del Molise ha sollevato un polverone e suscitato l'indignazione dell'Associazione nazionale partigiani. “I toni pesantemente irridenti, ed ancor più le parole usate nell'augurarsi che la nave Sea-venga fatta saltare in aria, sono in se stessi inaccettabili, e certo indicativi di una visione del mondo e dei diritti umani a dir poco sconcertante”, tuona il presidente dell'Anpi Loreto Tizzani. Lo riporta il sito di ...

