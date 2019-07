Il porto | la riserva | l’agricoltura | il Golfo di Taranto visto dallo Spazio FOTO

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) La missione Copernicus Sentinel-2 ci porta sopra aldi, che si trova all’interno del tallone dell’Italia meridionale., importante città costiera, è visibile in basso a destra nell’immagine. Fondata da una colonia greca nell’VIII secolo, la città è oggi un importantecommerciale. Le isolette di San Pietro e di San Paolo, note come Isole Cheradi, proteggono il Mar Grande, il principalecommerciale della città. Il Mar Grande è separato dal Mar Piccolo, una laguna interna, da un capo che chiude il. Il distretto industriale, che è visibile a nordovest della città, ha un elevato numero di fabbriche, raffinerie di petrolio, acciaierie e fonderie di ferro. Lungo la costa, la foresta di pini di Aleppo dellaNaturale di Stornara è chiaramente visibile in verde scuro. Deve il suo nome ai molti storni che qui migrano durante ...

