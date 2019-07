Il Papa dice messa per i migranti nell' anniversario di Lampedusa

San Pietro e Paolo.Papa benedice pallio : 11.48 Papa Francesco nella solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, che si festeggiano oggi, benedice in piazza San Pietro,il pallio alla presenza dei nuovi arcivescovi metropoliti. "Chiediamoci: 'Io rinnovo ogni giorno l'incontro con Gesù?", ha detto nell'omelia della messa. "Magari siamo dei curiosi di Gesù, ci interessiamo di cose di Chiesa o di notizie religiose.Apriamo siti e giornali e parliamo di cose sacre". "A Gesù ciò non ...

Il Papa benedice la torcia dei saperi : le Universiadi di Napoli in Vaticano : La torcia dell'Universiade Napoli 2019, simbolo di pace, unione e fratellanza, è stata benedetta da Papa Francesco al termine dell'udienza generale in Vaticano, alla presenza...

Rocca di Papa - esplosione nel palazzo del Comune : feriti tre bambini - uno in codice rosso. : esplosione nel palazzo del Comune a Rocca di Papa, vicino a Roma. Tra i nove feriti ci sono il sindaco Emanuele Crestini, con gravi ustioni, e tre bambini che si trovavano nella scuola adiacente, uno...

Esplosione a Rocca di Papa : 4 feriti - bimbo in codice rosso : Un’Esplosione si è verificata poco dopo le 11:40 nella sede del Comune di Rocca di Papa, ai Castelli Romani: il bilancio è al momento di 4 feriti, tra cui anche un bambino portato all’ospedale Bambin Gesù in codice rosso. Le altre tre persone si trovano all’ospedale di Frascati. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. L’evento sembrerebbe essere stato causato da una fuga di gas, ma è ancora da accertare. Nello stabile ...

Chi ha fischiato il Papa ha sbagliato - dice Salvini : "Chi ha fischiato Papa Francesco in piazza ha sbagliato. Io vado in Europa a difendere i valori e le radici giudaico-cristiane". Lo ha detto il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini a Otto e mezzo in onda su La7, a proposito dei fischi indirizzati al Pontefice nel corso del comizio leghista di sabato scorso a Milano.

Max Biaggi dice addio a papà Pietro : il dolce messaggio di Eleonora Pedron : Eleonora Pedron al fianco dell’ex compagno nel giorno della scomparsa del padre di Max Biaggi: il messaggio social dell’ex velina Si è spento ieri, all’età di 77 anni, il padre di Max Biaggi: l’ex centauro romano è stato costretto a lasciare il paddock di Le Mans per correre a dare l’ultimo saluto a Sor Pietro, amatissimo nel mondo delle due ruote. Una scomparsa che lascia un grande vuoto ed un grandissimo ...

Lo dice il papà ... Se Ignazio Moser stesse a casa a lavorare sarebbe meglio : Francesco Moser non riesce ad accettare che il figlio Ignazio abbia intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo e tuona, ancora una volta, contro il fidanzato di Cecilia Rodriguez. “Se stesse a casa a lavorare sarebbe meglio – ha tuonato nell’intevista rilasciata a L’Adige - . Non so quanto può durare la vita che sta facendo: deve tornare a fare i mestieri che servono qui a casa” ...

"Sono pronto ad ogni conseguenza - sono consapevole di tutto" - dice l'elemosiniere del Papa : Articolo aggiornato alle ore 22,00 del 12 maggio 2019. l'elemosiniere del Papa, il cardinale Konrad Krajewski, ha tolto i sigilli al contatore della luce di un palazzo occupato da 450 persone in Via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Il porporato si è calato nella centralina elettrica per ripristinare l'erogazione della corrente elettrica che era stata staccata per morosità. "sono pronto ad ogni conseguenza, sono consapevole di ...

Svolta nel Vaticano : Papa Francesco dice sì ai pellegrinaggi a Medjugorje : Il portavoce Vaticano Alessandro Gisotti ha spiegato che papa Francesco ha disposto che sia possibile organizzare i pellegrinaggi a Medjugorje “sempre avendo cura di evitare che questi pellegrinaggi siano interpretati come una autenticazione dei noti avvenimenti, che richiedono ancora un esame da parte della Chiesa”.Continua a leggere

Il Papa dice sì ai pellegrinaggi a Medjugorje : La svolta del Vaticano. Non è ancora un riconoscimento dell'autenticità dei miracoli delle apparizioni. Ma dei "frutti di grazia" scaturiti dalla gran folla di fedeli al santuario

Utero in affitto - Cassazione dice no a bimbi con due papà : La Corte di Cassazione ha deciso che le coppie omosessuali che hanno avuto un figlio da una maternità surrogata all'estero, una volta rientrate in Italia non possono avere la trascrizione all'anagrafe dell'atto di filiazione tra il bambino e gli altri soggetti senza alcun tipo di rapporto biologico. La sentenza, pubblicata oggi, ha rigettato la domanda di riconoscimento fatta dallo studio legale Schuster, difensore di una coppia omosessuale ...