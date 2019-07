Il padre della capitana | Italia non ci preoccupa

Sea Watch - il padre della capitana Non impari l'italiano ?nelle vostre galere... : Il papà di Carola Rackete difende la figlia che è nel bel mezzo di un braccio di ferro con il governo italiano. Adesso la famiglia di Carola Rackete, la comandante che da qualche giorno sta sfidando il governo con la Sea Watch, rompe il silenzio e difende la figlia. Al Corriere della Sera parla il padre di Carola che spiega cosa sta facendo la figlia a poche miglia nautiche dal porto di Lampedusa: "Si possono non condividere i modi ...

Storia della foto del padre e la figlia migranti annegati nel viaggio verso gli Usa : Alcuni migranti cercando di raggiungere gli Stati Uniti attraversando un fiume (foto: HERIKA MARTINEZ/AFP/Getty Images) L’opinione pubblica americana è sotto shock, e quella mondiale sta facendo i conti con un’immagine con cui è difficile fare i conti. In queste ore sta circolando sui social network e sui giornali del globo una foto molto simile a quella che anni fa ritraeva Alan Kurdi, il bambino siriano di origine curda morto per ...

“Così finisce il sogno americano”. Il racconto della reporter che ha scattato la foto di padre e figlia annegati nel Rio Grande : Julia Le Duc è una giornalista del quotidiano messicano La Jornada. Lavora a Matamoros, città messicana direttamente sul Rio Grande, a due passi dalla frontiera con gli Stati Uniti. È stata lei a scattare la fotografia che sta scuotendo l’America: un padre e una figlia salvadoregni, morti annegati nel Rio Grande mentre cercavano di raggiungere la sponda americana del fiume.Il Guardian ha raccolto la sua drammatica ...

La foto shock del padre e della figlia annegati indigna gli Usa : Lo scatto shock di un padre e la sua bimba di due anni morti annegati nel Rio Grande mentre cercavano di attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti, evitando il muro indigna l’America. Ed è destinata a diventare il simbolo della tragedia dei migranti dal Centro America così come l’immagine del corpicino di Aylan riverso su una spiaggia turca è divenuta il triste simbolo dell’immigrazione verso ...

È morto George Rosenkranz - il "padre della pillola" : È morto a 102 anni, in California, George Rosenkranz, uno dei ‘padri della pillola’ anticoncezionale, il chimico che con due colleghi cambiò per sempre la storia del sistema riproduttivo.Ebreo ungherese scappato dall’Europa durante la Seconda guerra mondiale, Rosenkranz si rifugiò prima a Cuba e poi in Messico, dove entrò a lavorare come direttore delle ricerche per la Syntex, una casa farmaceutica. ...

Morto a 102 anni George Rosenkranz - padre della pillola anticoncezionale : era un ebreo fuggito dall’Europa : Aveva 102 anni George Rosenkranz, uno dei ‘padri della pillola’ anticoncezionale, il chimico che con due colleghi cambiò per sempre la storia del sistema riproduttivo, Morto oggi in California. Di origini ungheresi, era uno degli ebrei scappati dall’Europa durante la Seconda guerra mondiale. Rosenkranz si rifugiò prima a Cuba e poi in Messico, dove entrò a lavorare come direttore delle ricerche per la casa farmaceutica Syntex, ...

Arrestato il padre della bimba di 8 mesi morta a Salerno : Giuseppe Passariello è in custodia cautelare nel carcere di Salerno per pericolo di fuga. La madre rimane indagata. È stato Arrestato Giuseppe Passariello, il padre della piccola di 8 mesi morta nella notte di sabato a Sant'Egidio del Monte Albino, in provincia di Salerno. La bambina era arrivata al pronto soccorso Umberto I di Nocera con diverse ecchimosi ed escoriazioni sul corpo. L'uomo di 37 anni è in custodia cautelare nel ...

Lividi e ustioni sul corpo della piccola Jolanda morta a 8 mesi. Fermato il padre : Giuseppe Passariello è stato Fermato con l’accusa di omicidio. Il padre di Jolanda, la bimba di otto mesi morta a Nocera inferiore sabato mattina, in seguito alle discordanze tra la sua versione e quella della moglie, era a rischio fuga secondo gli inquirenti. La situazione viene ricostruita da “Il Mattino”. Le discordanze tra i racconti dei due coniugi sono apparse subito evidenti ai poliziotti della Squadra ...

E' stato fermato il padre della bambina morta nel salernitano : E' in stato di fermo per pericolo di fuga il padre della bimba di 8 mesi morta, in circostanze ancora da chiarire, nella notte tra venerdi' e sabato scorsi nell'agro sarnese nocerino, in provincia di Salerno. Il provvedimento e' stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile di Salerno, coordinati dal vice questore Marcello Castello. I genitori della piccola sono indagati per omicidio. Alle 15 di lunedì 24 giugno è prevista ...

Dramma Ospina - peggiorano le condizioni del padre : il portiere costretto a lasciare il ritiro della Colombia [DETTAGLI] : COPPA AMERICA – Dramma nelle ultime ore per la famiglia Ospina. Il portiere del Napoli, David, ha dovuto lasciare il ritiro della nazionale Colombiana, impegnata in Coppa America, a causa dell’aggravarsi delle condizioni del padre. L’estremo difensore ha chiesto un permesso al Ct Queiroz per volare a casa e stare accanto al genitore, malato da tempo. Si era addrittura diffusa la notizia della morte del padre di Ospina, ...

Ospina lascia il ritiro della Colombia per assistere il padre : Ospina lascia il ritiro della sua nazionale per stare vicino al padre Secondo Tigo Sports, David Ospina non giocherà la prossima partita di Copa America che si sta svolgendo in Brasile. Il portiere Colombiano, a causa di problemi di salute del padre, ha dovuto lasciare la sua nazionale per fare rientro a Medellin. Il calciatore dovrebbe quindi saltare la prossima partita contro il Paraguay. Potrebbe interessarti: CdS- Manolas: “Vado solo ...

Rita Dalla Chiesa : "Mio padre scelto per le tracce della Maturità? Mi riempie di orgoglio" : “Sono molto orgogliosa e credo sia un bellissimo segnale non solo per i ragazzi, ma per tutti”. Rita Dalla Chiesa, commenta con l’Adnkronos la traccia d’esame che ha come protagonista suo padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.“È orgoglio puro - dice Dalla Chiesa - ed è un bel segnale anche per tutto il lavoro che stanno facendo gli insegnanti nelle scuole, in particolare in Sicilia, su mio ...

Le aveva dato un passaggio! 14enne stuprata dal padre della sua migliore amica : Ad incastrare l'orco, un 45enne del posto, gli esami svolti da un biologo dei Ris: questi ha dimostrato scientificamente che le tracce di sperma rimaste sui pantaloni della ragazzina appartengono proprio all'imputato. Resterà dietro le sbarre il 45enne di Trivigliano (Frosinone) accusato di avere violentato una 14enne amica della figlia. Ad incastrarlo le prove fornite da un biologo dei Ris, il quale ha dimostrato in tribunale che le ...

