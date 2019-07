Il nuovo episodio di Fear The Walking Dead 5 rivela la verità sul mistero dei tre anelli

Assassin's Creed Odyssey - pubblicato un nuovo trailer dedicato all'episodio "Il Tormento di Ade" : Ormai è in dirittura d'arrivo il nuovo episodio del DLC "Il Destino di Atlantide" di Assassin's Creed Odyssey e per l'occasione Ubisoft ha pubblicato un trailer di lancio.Dopo "Campi Elisi", il nostro (o la nostra) protagonista si troverà di fronte ad una serie di missioni da portare a termne ne "Il Tormento di Ade". Come riportato da Dualshockers, in un filmato relativamente lungo, Ubisoft ci consente di dare uno sguardo a tutto quello che ...

Un nuovo crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory? Un folle episodio per dire addio a Sheldon - Leonard e gli altri : In arrivo un nuovo crossover tra Young Sheldon e The Big Bang Theory pronto a lasciare tutti di stucco. I due universi si sono già incontrati in precedenza; in questa stagione, Sheldon ha infatti guardato una vecchia videocassetta in cui da giovane aveva registrato un messaggio da ascoltare in caso di fallimento - lui e Amy erano reduci dal fallimento della loro teoria della super asimmetria, ideata attimi prima di convolare a nozze. La CBS ...