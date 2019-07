Il nuovo aggiornamento di Crackdown 3 introduce attacchi aerei | armi elementali e molto

Days Gone : il nuovo aggiornamento introduce le sfide settimanali e molto altro : Da oggi gli utenti PS4 possono scaricare la nuove patch per Days Gone, action a tema zombie targato Sony Bend. La patch pesa circa 18GB ma introduce molte novità, tra cui le sfide settimanali.Come riporta Push Square, la prima sfida viene denominata "Circondato" e chiede al giocatore di resistere il più possibile ad un infinito numero di orde di furiosi (come vengono chiamati gli infetti nel gioco). Completandola potrete ottenere alcune ...

Il nuovo aggiornamento di Gran Turismo Sport introdurrà 5 nuove auto e il tracciato della Sardegna : Polyphony Digital ha svelato i contenuti dell'ultimo aggiornamento per il suo Gran Turismo Sport, che vedrà domani l'arrivo di cinque nuove vetture e un nuovo tracciato, riporta Videogamer.Su PlayStation Blog si conferma anche l'arrivo della Gran Turismo Red Bull X2019 Competition, che viene pubblicizzata come l'auto da corsa più veloce al mondo. Inoltre, sarà aggiunto il nuovo tracciato cittadino della Sardegna. Si dice che si tratti di un ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth : disponibile il nuovo aggiornamento di contenuti Ascesa di Azshara : In arrivo ottime notizie per tutti i giocatori impegnati con l'espansione Battle for Azeroth del popolare World of Warcraft.Infatti, attraverso un comunicato stampa, Blizzard ha annunciato la disponibilità di Ascesa di Azshara, il nuovo aggiornamento ai contenuti di Battle for Azeroth."Qualcosa di oscuro si annida sotto le onde: la Regina delle Maree è tornata! Ascesa di Azshara, il nuovo aggiornamento ai contenuti di Battle for Azeroth, è pieno ...

Ecco tutte le novità del nuovo aggiornamento di Fortnite : Epic Games ha pubblicato la lista completa delle novità disponibili con la nuova patch per il popolare Fortnite, di seguito vi elenchiamo solo le novità più interessanti ma se volete saperne di più vi rimandiamo al sito della compagnia, in cui troverete il patch note completo: Revolver Bilanciamento Leggi altro...

Dangerous Driving : il successore spirituale di Burnout riceve un nuovo aggiornamento che introduce le gare online : Three Fields Entertainment ha rivelato un nuovo aggiornamento per Dangerous Driving, che porta le corse online all'interno del gioco.Dangerous Driving rimette l'aggressività nel genere racing, riprendendo lo spirito del passato e elevandolo a nuovi livelli.Ora i giocatori possono gareggiare online contro altri 5 piloti, in una serie di 18 eventi pre-impostati. Un sistema di classifica assegna punti per gara, quindi i giocatori dovranno superare ...

Fortnite - update 9.30 : nuovo aggiornamento/ Sguazzo Trangugio e tutte le novità : Fortnite, arriva l'update 9.30: nuovo aggiornamento per il gioco di Epic Games. Ecco tutte le novità presenti al suo interno: i dettagli

Tempo di miglioramenti per le Google Pixel Buds con il nuovo aggiornamento del firmware : Le cuffie wireless Google Pixel Buds ricevono un nuovo aggiornamento del firmware che porta alcuni miglioramenti: ecco quali sono le novità della versione 2.2185.230. L'articolo Tempo di miglioramenti per le Google Pixel Buds con il nuovo aggiornamento del firmware proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo aggiornamento di Call of Duty : Black Ops 4 introduce nuove armi che però saranno riscattabili solo con le loot box : Sulla carta Call of Duty: Black Ops 4 non sarebbe un pessimo gioco, tuttavia l'intero ecosistema viene poi penalizzato dalla forte politica di monetizzazione messa in campo da Activision, già a 4 mesi dalla pubblicazione ufficiale.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il gioco ha visto l'introduzione di nuove e devastanti armi in seguito ai Days of Summer (fucile di precisione Vendetta, fucile tattico S6 Stingray, fucile d'assalto ...

Whatsapp : in arrivo la dark mode : nuovo aggiornamento : Whatsapp: in arrivo per gli utenti una nuova funzione per i messaggi video. E' stato annunciato un nuovo aggiornamento.

Disponibile un nuovo aggiornamento firmware per PS4 : Sony ha da poco pubblicato un nuovo aggiornamento firmware per PS4, la patch avrà un peso di 442.4MB e come spesso accaduto in passato, andrà a migliorare le prestazioni generali della console.Come riporta PSU, Sony ha introdotto la possibilità di modificare il nome dell'account PSN solo 13 anni dopo il lancio del suo servizio online, ovviamente è sempre meglio tardi che mai, tuttavia si più tranquillamente affermare che Sony abbia fatto le cose ...

Fifa 19 : nuovo aggiornamento dedicato ai mondiali femminili Francia 2019! : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19 che aggiunge alla modalità “Calcio d’inizio” i mondiali femminili “Francia 2019” che si disputeranno nel paese transalpino dal 7 giugno al 7 luglio! L’update (di 2Gigabyte circa), è totalmente gratuito ed è disponibile dal 29 maggio per PlayStation 4, Xbox One, e PC. 22 le nazionali […] L'articolo Fifa 19: nuovo aggiornamento dedicato ai mondiali ...

Fortnite : nuovo aggiornamento e nuovo evento dedicato a Micheal Jordan : Nella giornata di oggi Epic ha annunciato un nuovo aggiornamento 9.10 per Fortnite. Tale aggiornamento non è una semplice patch, ma un vero è proprio upgrade del gioco che richied il riavvio dei server. Saranno infatti offline tutti i server dalle 10:00 alle 12:00 di oggi, mercoledì 22 maggio. Questa patch pare focalizzarsi sull’audio del gioco con una miglioria generale, per i dettagli vi rimando a questo post, in cui Zak ...

Apex Legends : il nuovo aggiornamento introduce migliorie all'audio - risolve alcuni crash del gioco e molto altro ancora : Respawn Entertainment ha da poco pubblicato una nuova patch per il suo battle royale Apex Legends, volta a intervenire su alcuni aspetti del gioco. Tra le cose più importanti vi segnaliamo la risoluzione di alcuni fastidiosi crash sulla versione PC e miglioramenti generali all'audio.Come riporta Gamingbolt, di seguito vi riportiamo il patch note completo del nuovo aggiornamento: Performance Leggi altro...

Un nuovo veicolo e molto altro nel nuovo aggiornamento di Satisfactory : Satisfactory è un gioco che fa della costruzione di enormi strutture il suo focus, il titolo di Coffee Stain Studios è attualmente in early access ed ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento.Come riporta Gamingbolt, il nuovo aggiornamento introduce parecchie novità, tra le più importanti troviamo un nuovo mezzo di trasporto (l'Explorer)e nuove ricerche per sviluppare nuovo equipaggiamento. Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare ...