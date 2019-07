Il Napoli saluta Amadou | “Ciao Diawara e in bocca al lupo!”

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) Insieme al comunicato ufficiale della Roma arriva anche quello del. Il club di De Laurentiis ufficializza la cessione definitiva diai giallorossi e ringrazia il guineano per i tre anni in maglia azzurra e per l’impegno profuso. Ecco il testo del comunicato: Ilufficializza la cessione a titolo definitivo dialla Roma. La Società ringraziaper l’impegno profuso in questi 3 anni con la maglia azzurra. La Società ha lanciato la nota con un tweet in cui fa il suo inal lupo per la carriera di. Ciaoe inal lupo ! https://t.co/9ZdI4nc2ni — Official SSC(@ssc) 1 luglio 2019 L'articolo Il: “Ciaoe inal lupo!” ilsta.

