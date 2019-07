Il migrante di Sea Watch Carola brava ragazza Ma Salvini ha ragione

Sea Watch - niente sblocco : evacuato d'emergenza un migrante e un minorenne - Ong in stallo : Altra notte di stallo in rada per la Sea Watch . Dalla nave della Ong tedesca bloccata a un miglio dal porto di Lampedusa da un blitz della Guardia di finanza sono stati evacuati d'urgenza dalla Guardia costiera "un uomo e un minore che viaggiava insieme a lui", fa sapere via Twitter la Ong. Leggi an

Sea Watch - il videodenuncia : migrante si tuffa in mare per sfuggire alla Guardia Costiera libica : L'ong tedesca Sea Watch ha pubblicato un filmato, ripreso dal suo aereo da ricognizione Moonbird, in cui si vede un migrante scappare a nuoto per sfuggire alla Guardia Costiera libica, al largo delle coste africane, dopo essersi gettato in mare. Il naufrago, di cui non si conosce l'identità, ha poi raggiunto la riva.