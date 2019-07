Il Governo vara decreto salvaconti da 1 | 5 miliardi

Autostrade - Governo vara nuovi pedaggi : ‘Via le 6 tariffe e stop agli aggiornamenti’ : Via i 6 diversi sistemi tariffari vigenti finora, stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok definitivo al nuovo sistema tariffario per le Autostrade, teso nelle intenzioni del governo M5s-Lega a garantire trasparenza ed equità, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali – nelle intenzioni dei promotori – si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Il ...