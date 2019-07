Il governo italiano si sbilancia e dice basta alle fake news | il 5G non è dannoso per la

Chi è Carola Rackete - la comandante della Sea Watch che sfida il governo italiano : La Capitana che sfida il Capitano si chiama Carola, è tedesca, ha 31 anni, da sette lavora al timone di una nave, da tre a bordo della Sea Watch. Ha appena forzato il blocco e ora si sta dirigendo verso Lampedusa, dopo 14 giorni di attesa fuori dalle acque territoriali italiane. “Ho deciso di entrare in porto. So cosa rischio ma i 42 naufraghi a bordo sono allo stremo, li porto in salvo”, ha detto la capitana Rackete. E ha ...

Sea Watch - Strasburgo chiede chiarimenti al governo italiano : L’intervento dell’organismo di giustizia sollecitato dalla ong che ha soccorso i migranti da 12 giorni bloccati al largo di Lampedusa. La risposta dovrà arrivare nel pomeriggio. Altri 59 arrivati in Calabria

L’agenzia di rating Moody’s dice che la stima del governo italiano sul rapporto deficit/PIL per il 2019 «manca di credibilità» : L’agenzia di rating Moody’s ha detto in una nota che l’obiettivo del governo italiano di avere nel 2019 un rapporto deficit/PIL del 2,1 per cento “manca di credibilità”, e ha stimato invece un deficit del 2,6 per cento del PIL per quest’anno

Motori – Fusione saltata tra FCA-Renault : Frattoianni dice : “accordo mancato…governo italiano non pervenuto” : Accordo mancato FCA-Renault, Frattoianni di Sinistra italiana: “il governo italiano sta a guardare… i ministri del nostro Paese sono impegnati a farsi la guerra fra loro… mentre l’Italia affonda” “Parafrasando Cronin ‘…e il governo italiano sta a guardare’. Purtroppo di stelle non se ne vedono, mentre le multinazionali presenti in Italia fanno a gara a scappare dall’Italia facendo ...

Un TSO per il governo italiano : Il trattamento sanitario obbligatorio consiste in una serie di procedure sanitarie regolate, e con specifiche tutele, previste dalla legge, che possono essere applicate in caso di motivata necessità e urgenza clinica, conseguenti al rifiuto al trattamento del soggetto che soffra di una grave patologia psichiatrica non altrimenti gestibile, a tutela della sua salute e sicurezza e/o della salute pubblica.Viene abbreviato con la sigla TSO. ...

FCA-Renault - Dal governo italiano nuove aperture : Dal governo italiano arrivano le prime aperture a possibili investimenti nel capitale del gruppo FCA in risposta alle condizioni dettate dall'esecutivo francese per il via libera alla fusione con la Renault. A parlare di una possibilità del genere è stato Michele Geraci, esponente della Lega e sottosegretario allo Sviluppo Economico, nel corso di un'intervista concessa a Bloomberg Tv a poche ore dallavvio della seconda riunione del consiglio di ...

La Ue : debito italiano in crescita anche per le scelte del governo : La Commissione europea pubblicherà oggi un’analisi approfondita sullo stato delle finanze pubbliche italiane. La relazione è propedeutica a una eventuale apertura di una procedura per debito eccessivo, che deve essere decisa dal Consiglio. Una prima discussione tecnica tra i paesi membri potrebbe avvenire il 1° luglio...

FCA-RENAULT/ Perché il governo italiano non fa come quello francese? : Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire avrebbe chiesto alcune "garanzie" per l'assenso alla fusione tra Fca e Renault

La lettera della Commissione Ue al governo italiano : “Non rispettati i criteri di bilancio” : La lettera della Commissione europea al governo italiano è in arrivo: la missiva inviata da Bruxelles chiede a Roma di chiarire le motivazioni per cui non è stata rispettata la regola del debito nel 2018. Ora il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, avrà due giorni di tempo - fino a venerdì - per rispondere e convincere l'Ue a non aprire una procedura per deficit eccessivo.

"Il decreto sicurezza bis viola i diritti umani" : l'Onu condanna il governo italiano : La lettera giunta nelle stesse ore in cui si consuma il dramma dei migranti a bordo della Sea Watch 3

Lettera dell'Onu al governo italiano : "Il decreto sicurezza bis viola i diritti umani" : L’Alto commissariato dell’Onu per i diritti umani ha scritto una Lettera al governo italiano in cui critica le direttive emanate dal ministero dell’Interno per vietare l’accesso delle navi Ong ai porti italiani: lo riferisce Mediterranea Saving Human. Secondo la missiva indirizzata al ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi - -aggiunge la nota dell’ong- “la direttiva può incidere in maniera grave ...

