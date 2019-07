Il drammatico finale della seconda stagione di Station 19 il primo luglio su FoxLife

optimaitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019) Con gli episodi delva in onda anche in Italia ildi19, già trasmesso negli Stati Uniti lo scorso maggio. La serie sui vigili del fuoco di Seattle, tra cui spicca l'ex specializzando in chirurgia del Grey Sloan Memorial Hospital Ben Warren (Jason George), è nata come spin-off di Grey's Anatomy con cui interagisce con numerosi episodi crossover e continuerà la sua corsa su ABC con la terza, rinnovata dall'emittente insieme alla serie madre e all'altra produzione ShondaLand del giovedì sera, How To Get Away With Murder - Le Regole del Delitto Perfetto. Nella sua19 ha subito la prima vera grande perdita tra i personaggi principaliserie, mostrata nel corso dei due episodi crossover con Grey's Anatomy in cui ha perso la vita il capo Ripley, non senza prima dichiarare amore eterno alla sua ...

