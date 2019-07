Huawei | cosa succede dopo l’apertura di Trump

Cosa cambia per Huawei dopo la parziale retromarcia di Trump nel weekend : Nonostante le dichiarazioni rilasciate dal presidente Trump durante il weekend, la situazione di Huawei è ancora molto delicata. L'articolo Cosa cambia per Huawei dopo la parziale retromarcia di Trump nel weekend proviene da TuttoAndroid.

A cosa serve l’aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro 293 : propedeuticità ad EMUI 9.1? : Non è da sottovalutare per nulla l'aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro con sigla firmware 293. Gli ex top di gamma del 2018 sono stati raggiunti già nei giorni scorsi dal pacchetto, in prima battuta. Dell'update, sulla base delle segnalazioni pervenute in redazione, abbiamo fornito le prime preliminari informazioni ma ora possiamo specificare esattamente che cosa esso prevede. La stessa sigla 293 identifica sia l'aggiornamento Huawei P20 che ...

Tutta un’altra cosa il Huawei P30 Pro con aggiornamento 178 : non solo stop sfarfallio : Pronto a sbarcare sul Huawei P30 Pro c'è un nuovo aggiornamento targato EMUI 9.1 .0.178. Le prime notifiche dell'update via OTA hanno riguardato diversi paesi (Italia non compresa per il momento). Non si tratta affatto di un adeguamento da sottovalutare in quanto include alcuni fix importanti e pure miglioramenti notevoli. La prima cosa da dire per l'aggiornamento del Huawei P30 Pro è che questo aggiunge una modalità indispensabile per i ...

Delusione per il Huawei Mate 20 Pro - cosa non prevede l’aggiornamento 266 : Il Huawei Mate 20 Pro è uno smartphone con i fioccchi, un top di gamma recentessimo e performante che aspetta di ricevere il meglio per la sua esperienza software con gli aggiornamenti lanciati dal produttore. Eppure l'update 266 appena segnalato in Europa non è affatto quanto in molti si sarebbero aspettati proprio in questi giorni. Come segnalato sul sito di settore Huawei Blog in Europa ha fatto la sua comparsa proprio il firmware con ...

Cosa cambia adesso che anche Facebook ha rotto con Huawei : Trump ha buttato il sasso e la slavina che ha investito Google è arrivata anche a Menlo Park. Le app di Facebook non saranno più pre-installate sugli smartphone Huawei. Lo ha rivelato Reuters e lo ha confermato il gruppo guidato da Mark Zuckerberg. Niente Facebook, Messenger, Whatsapp e Instagram. È il nuovo effetto della lista nera di Trump. anche Facebook segue Trump La decisione, ha scritto il gruppo in una mail a Cnet.com, è stata fatta ...

Cosa sta facendo Google per il guaio Huawei : Il Financial Times racconta di pressioni sul governo statunitense per evitare la messa al bando completa, perché una versione alternativa di Android sarebbe meno sicura

Huawei fa causa agli Usa/ "Divieti Trump incostituzionali" : cosa cambia agli utenti : Huawei fa causa agli Usa: 'i divieti di Trump sono incostituzionali'. La guerra commerciale con la Cina: cosa cambia ora per gli utenti degli smartphone?

Huawei ID Cloud che cosa è e come funziona : Che cosa è Huawei ID Cloud e come funziona. Quanto spazio hai per salvare le tue foto, video e documenti sul Cloud di Huawei ID Cloud.

Huawei fa causa agli Usa : cosa succede a chi possiede gli smartphone : Il colosso cinese ritiene sia incostituzionale il divieto imposto da Washington alle aziende Usa di acquistare le proprie...

Forzare aggiornamento Huawei Honor ecco che cosa fare : Per Forzare l'aggiornamento Huawei o l'aggiornamento Honor è possibile usare un trucco o meglio una appa che ti aiuterà ad aggiornare Android immediatamente senza attendere che il tuo dispositivo visualizzi la notifica di aggiornamento sul display.

HongMeng Huawei cosa è e come funziona OS Huawei che sostituisce Android : Si chiama HongMeng l'alternativa ad Android su dispositivi Huawei. HongMeng os e Aptoide la soluzione vincente per Huawei

Il piano B di Huawei è reale - ecco cosa sappiamo sul sistema operativo che sarà pronto entro l’autunno : La situazione che si è venuta a creare con le restrizioni commerciali imposte a Huawei dalla Casa Bianca sta obbligando l’azienda cinese a far diventare operativo un “piano B” che fino a qualche mese fa era solo una remota ipotesi. Mettendo da parte ipotetici accordi con Google per aggirare il decreto esecutivo (tutti da definire, sempre che sia possibile farli), e assodato che i servizi di Google erogati sugli smartphone già ...

Huawei - Google toglie Android : cosa succede adesso? : È la guerra fredda della tecnologia. Non sembra esserci definizione migliore per lo scontro che vede Cina e Stati Uniti su due fronti opposti. L’ultimo atto è una tregua, ma la notizia vera è quella precedente: Google ha ufficializzato la decisione di rimuovere la licenza Android per Huawei, che vale per la versione commerciale del sistema operativo. Significa che i telefoni del colosso cinese potrebbero non avere gli aggiornamenti del sistema ...

Huawei - tregua fino al 19 agosto. Ecco cosa succede ora agli smartphone : C’è una proroga di 90 giorni, per Huawei. Tre mesi durante i quali la società cinese potrà beneficiare di una sorta di tregua da parte degli Stati Uniti, così da poter trovare una strategia di uscita più morbida. E magari cercare una mediazione con Google e col governo statunitense...