Hong Kong | manifestanti occupano Parlamento Video | cariche della polizia

Proteste fuori controllo a Hong Kong - assaltato e occupato il Parlamento : Paese nel caos [FOTO] : A Hong Kong la protesta ha raggiunto una fase senza precedenti: alcuni dei 550 mila manifestanti scesi in piazza in occasione del 22esimo anniversario del ritorno dell’ex colonia britannica alla Cina hanno fatto irruzione nel Parlamento locale e hanno vandalizzato l’emiciclo. “Sappiamo che stiamo infrangendo la legge ma non abbiamo scelta”, hanno urlato i giovani che si dicono pronti a qualsiasi cosa per essere ascoltati ...

L'irruzione nel Parlamento di Hong Kong è una discontinuità ma l'Occidente non si aspetti nuove piazze Tienanmen : L’inattesa irruzione di un nutrito gruppo di giovani manifestanti nella sede del Parlamento segna una discontinuità rispetto alle proteste oceaniche delle settimane precedenti. Per due ordini di motivi: evidenzia una cifra di aggressività (rottura dei vetri della facciata della sede del Parlamento) che fino ad oggi non era stata propria delle vibranti proteste contro la legge sull’estradizione e, nei contenuti, ...

Hong Kong - “500mila” scendono in piazza : manifestanti fanno irruzione in Parlamento. La Polizia carica la folla : Manifestazioni, scontri, l’irruzione di 1.500 manifestanti all’interno del Parlamento e le successive cariche della Polizia. Nel giorno del 22esimo anniversario della riunificazione con la Cina, nell’ex colonia britannica sono riprese le proteste contro la proposta di legge sulle estradizioni. Nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative, dove questa mattina si è tenuta la cerimonia ...

I dati sul lavoro e le proteste a Hong Kong : Pronti? Stasera la conversazione potrebbe essere intensa a partire dall'andamento del mercato del lavoro. Tutti sorpresi dai dati positivi. E tutti anche contenti ma ugualmente interessati a capire. Cominciamo però inquadrando i numeri di oggi. Nelle piccole e medie imprese si parla di record regi

Occupata aula del parlamento a Hong Kong. Governo accusa : usata violenza estrema : I manifestanti hanno occupato l'aula del parlamento di Hong Kong, scrivendo slogan sui muri in legno con lo spray: sul podio, in base alle immagini circolate sui social media, e' tornata a sventolare la vecchia bandiera coloniale britannica. Diversi striscioni sono stati aperti nell'aula: "Nessuna violenta rivolta, solo un violento regime", recita uno tra i piu' grandi esposti, mentre ci sono piu' persone, tutte dotate di mascherine e caschi, ...

Hong Kong - scontri e proteste nel giorno dell’anniversario della riunificazione con la Cina : manifestanti fanno irruzione in Parlamento : Sono passati 22 anni dal passaggio di Hong Kong sotto la sovranità cinese. Oggi, nel giorno dell’anniversario della riunificazione, nell’ex colonia britannica sono riprese le proteste contro la proposta di legge sulle estradizioni. Nelle principali strade intorno al Parlamento e alle sedi governative, dove questa mattina si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera, ci sono stati scontri e la polizia in tenuta antisommossa è ...

