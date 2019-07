Hockey pista | Mondiali 2019 | il calendario completo Programma | orari e tv

Hockey pista - Mondiali U19 : i convocati e il calendario dell’Italia di Enrico Mariotti : Anche se la cerimonia d’apertura dei World Roller Games 2019 è fissata per il 4 luglio prossimo, a Barcellona e dintorni ci sarà già qualcuno che da oggi inizierà a mettere su i pattini e a impugnare per cominciare le competizioni in terra catalana. E’ il caso dei ragazzi della categoria Under 19 dell’Hockey pista, che vivranno il Mondiale di categoria in un posto sacro per questa disciplina. L’Italia, dal canto suo, non ...

Hockey pista - Finali scudetto A1 : Forte dei Marmi campione! Viareggio battuto 2-1 in gara -5 : Una serie vissuta sul filo del rasoio, non poteva che concludersi in gara -5 col minimo scarto. Alla fine è il Forte dei Marmi ad alzare le braccia al cielo e a cucirsi lo scudetto sul petto per la quarta volta nella sua storia, ma ai rivali del CGC Viareggio vanno tutti gli onori del caso. In quel del PalaForte finisce 2-1 per Motaran e compagni che la spuntano sugli acerrimi rivali al termine di cinquanta minuti tiratissimi. Il match si apre, ...

Forte dei Marmi-CGC Viareggio - Finale Gara-5 Play-off Hockey pista : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi è il giorno. Forte dei Marmi e Viareggio si sfidano nell’ultima e decisiva partita delle finali scudetto 2018/2019, in gara -5. Gli uomini di Bresciani riceveranno quelli di Dolce, che potrebbero definitivamente ribaltare la serie e cucirsi lo scudetto sul petto. Tentare il pronostico è quasi impossibile visti gli andamenti oscillanti delle prime quattro gare e allora non resta che sintonizzarsi alle 20.45 sulle immagini che ...

Hockey pista - Finali scudetto A1 : Forte dei Marmi-Viareggio - tutto in cinquanta minuti : Calcoli, pronostici e ipotesi non se ne possono fare più: sarà solo la pista a parlare e a emettere il verdetto su chi domani sera si potrà fregiare del titolo di campione d’Italia. Da una parte il Forte dei Marmi dall’altra il Viareggio, nel derby più derby che c’è. E’ gara -5 delle Finali scudetto 2018/2019. Si giocherà in casa di Motaran e compagni, ma non è detto per forza che questo sia un vantaggio. Le contendenti ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Viareggio vince anche gara-4 su Forte dei Marmi - serie Scudetto sul 2-2 : Sarà gara-5 a decidere la squadra campione d’Italia di Hockey su pista. Questo il verdetto del PalaBarsacchi, dove Viareggio è riuscito ad avere la meglio nuovamente su Forte dei Marmi per 2-1, annullando entrambi i match point-Scudetto dei rivali, e portando la serie all’atto finale. Avvio di gara in favore dei rossoblu, che dopo aver subito sei falli passano in vantaggio con la rete di Federico Ambrosio, gestendo la situazione fino ...

Viareggio-Forte dei Marmi - Gara-4 Finale Play-off Hockey pista 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il PalaBarsacchi è pronto: questa sera, alle ore 20.45, si torna in pista per gara -4 delle Finali scudetto del Campionato Italiano di hockey pista. Da una parte i padroni di casa del CGC Viareggio dall’altra gli ospiti del Forte dei Marmi. Gli uomini di Bresciani sono in vantaggio 2-1 nella serie tricolore e hanno la possibilità di chiudere la pratica, ma già sabato scorso – quando hanno disposto di un match point fra le mura ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Viareggio vince gara-3 - festa rinviata per Forte dei Marmi : festa per ora rinviata a Forte dei Marmi, con gara-3 delle finali Scudetto della Serie A di Hockey su pista 2019 che ha visto Viareggio avere la meglio sui rossoblu per il punteggio di 6-4, in una sfida aperta però proprio dalla formazione di casa, con il gol dopo 7 minuti di Davide Motaran. I bianconeri, con le spalle al muro, non si sono però dati per vinti, e sono riusciti a rimontare prima della fine del primo tempo, grazie a Fernando ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Forte dei Marmi al match point Scudetto - ultima spiaggia per Viareggio : La Serie A1 di Hockey su pista 2019 può concludersi già domani sera, con gara-3 delle finali Scudetto che potrebbe assegnare il Tricolore, in favore di Forte dei Marmi. Dopo i successi nelle precedenti due sfide contro Viareggio, chiuse sul 6-5 e sull’8-3, la formazione rossoblu, allenata da Pierluigi Bresciani, cercherà di chiudere i conti tra le mura amiche. A guidare i toscani saranno le reti del bomber Federico Ambrosio, capocannoniere ...

Hockey pista : la Nazionale inizia la preparazione in vista dei World Roller Games di Barcellona : Domenica 2 Giugno inizierà il lungo percorso di avvicinamento della Nazionale Italiana maschile di Hockey su pista del CT Massimo Mariotti in vista dei World Roller Games di Barcellona (che si disputeranno dal 7 al 14 Luglio a Vilanova e Barcellona). In quella giornata vivremo il primo di diverse sessioni di preparazione che termineranno proprio a ridosso della partenza per la Spagna, nel centro federale FISR – Matteo Ricci a Lido di ...

Hockey pista - Finali Playoff : Forte dei Marmi vince un’altra volta su Viareggio. Ora sul 2-0 - lo scudetto è a un passo : Va sotto, ma poi si rialza e dilaga. E’ il Forte dei Marmi la squadra vincitrice della seconda gara delle Finali scudetto 2018/2019 del Campionato di Hockey pista: i rossoblu di Bresciani si sono imposti infatti 8-3 fra le mura amiche sul Viareggio indirizzando chiaramente la serie, che adesso vede Motaran e soci in vantaggio per 2-0 e con la possibilità, sabato prossimo, di giocarsi il match point tricolore ancora una volta in casa. E ...

Hockey pista - Playoff A1 : Forte-Viareggio - è il momento di gara -2 delle finali scudetto : Il PalaForte è pronto, da giorni nella Versilia Hockeystica non si parla d’altro: stasera si torna in pista per gara -2 delle finali scudetto tra Forte dei Marmi e Viareggio. I rossoblu di Bresciani partono dall’1-0 nella serie, maturato sabato scorso in casa dei rivali (dopo una vittoria concretizzatasi ai rigori), ma non per questo possono dormire sonni tranquilli. I prossimi cinquanta minuti, o forse di più, avranno infatti un ...

Hockey pista - Playoff A1 : Forte dei Marmi si aggiudica gara -1 della finali scudetto. Viareggio battuto ai rigori : Se questa è solo la prima partita della serie, allora ci aspetta un duello fantastico. Si chiude alla lotteria dei rigori gara -1 delle finali scudetto 2018/2019 del Campionato Italiano di Hockey pista: Forte dei Marmi, dopo il 3-3 dei regolamentari e dei supplementari, si impone dal dischetto espugnando la tana dei rivali del Viareggio. E pensare che gli uomini di Bresciani non avevano certamente iniziano al meglio la loro partita, sorpresi ...

Hockey pista - Eurolega : lo Sporting sale sul tetto d’Europa 42 anni dopo : Una rincorsa durata una vita, ma culminata alla fine nella serata più bella ed emozionante. Lo Sporting Clube de Portugal ha vinto l’Eurolega di Hockey pista per l’annata 2018/2019 tornando a regnare (per la seconda volta nella loro storia) nel vecchio continente dopo 42 anni di attesa. I biancoverdi, nella Final Four organizzata in casa al Pavilhão João Rocha di Lisbona, dove erano presenti anche Barcellona e Benfica – ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Forte dei Marmi in finale! Vinta gara-5 contro Valdagno all’ultimo respiro : Le semifinali play-off della Serie A1 di Hockey pista 2019 si sono concluse nel modo più bello possibile, con la gara-5 tra Forte dei Marmi e Valdagno che ha espresso un gioco emozionante e convincente, per quella che può essere definita tranquillamente come la partita più bella dell’anno. Avvio di gara in favore dei rosso-blu, capaci di portarsi sul 3-0 nel primo tempo, grazie alle reti di Marti Casas, Jordi Burgaya e Federico Ambrosio, ...