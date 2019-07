Gta 6 | ecco i personaggi e le anticipazioni sulla trama

wired

(Di lunedì 1 luglio 2019) (Foto: Reddit) Arrivano succulente indiscrezioni e mezze conferme per Grand Theft Auto VI (Gta 6) ovvero uno dei videogiochi più attesi visto che dovrà seguire al successo planetario del titolo precedente, Gta 5. Il promesso nuovo cavallo di battaglia di Rockstar dovrebbe rendersi disponibile soltanto sulle console di nuova generazione Sony Ps5 e su Xbox Scarlett, ambientandosi tra gli anni ’70 e ’80 e tessendo lacon uno sguardo alla serie Narcos, mentre il gameplay dovrebbe essere simile come filosofia a quello di Red Dead Redemption 2. La nuova tornata diarriva da una fonte abbastanza affidabile come il forum Resetera, rimbalzando voci da Reddit e citando come gola profonda un dipendente stesso di Rockstar. In Gta 6 si avrà il compito di gestire la carriera di tale Ricardo da semplice corriere della droga a grande boss dei traffici mondiali. Due gli ...

