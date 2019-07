Gruppo PSA - Sotto indagine per presunti aiuti statali dalla Spagna

Motori – Il Gruppo PSA inizia la produzione della 208 nel suo nuovo stabilimento in Marocco : PSA conferma l’inizio della produzione nel novo stabilimento di Kenitra, per completare l’ecosistema del Gruppo in Marocco Jean Christophe Quémard, Direttore della regione Medio Oriente e Africa e membro del Direttorio del Gruppo, ha dichiarato: “Nel cuore della regione Africa e Medio Oriente, il Marocco è un mercato storico e strategico per il nostro Gruppo e per i suoi 4 marchi Peugeot, Citroën, DS e Opel. Costruiremo un ...