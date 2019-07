Gommone resta incagliato per via del vento e delle onde | due bagnanti salvati dalle

meteoweb.eu

(Di lunedì 1 luglio 2019) Avevano appena gettato l’ancora quando si è incaglia nel fondale e, a causa del, ihanno perso il controllo del. E’ quanto accaduto nelle baia anconetana di Portonovo dove i due malcapitati sono stati soccorsi edagli agentiVolanti di mare dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Ancona che, a bordomoto d’acqua Manta 1 e Manta 2, in pochi minuti hanno permesso loro di raggiungere i familiari. Già nei giorni scorsi le Volanti di mare, in pattugliamento davanti alle coste tra Senigallia e Numana, avevano portato in salvo duein difficoltà davanti alla spiaggiaDue sorelle. L'articoloper via del: dueVolanti del mare Meteo Web.

MorettiPd : @ClaudioCaronti Quando un gommone sta affondando con degli essere umani al bordo non resta che salvarli ed attracca… - AlessioPessott : @bartolini_n Mica l'ho scritto io dei corridoi umanitari. Anche mettendo che possano gestire il 100% degli aventi d… - Lorenz17229236 : @andreapalladino @NFratoianni @guardiacostiera Quindi la priorità per essere accolti si acquisisce in base a chi sa… -