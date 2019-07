Golf | PGA Tour 2019 | Nate Lashley non trema nell’ultimo giro e si aggiudica la prima

Golf - PGA Tour 2019 : Nate Lashley piazza l’affondo al Rocket Mortgage Classic - Patrick Reed prova la rimonta : E’ Nate Lashley il grandissimo protagonista dell’edizione d’apertura del Rocket Mortgage Classic. A Detroit, in questo torneo al proprio debutto sul PGA Tour, il trentaseienne del Nebraska ha un passo che nessuno appare in grado di reggere, e guida con -23 dopo aver effettuato il terzo giro in 63 colpi, gli stessi del primo. Potrebbe essere la sua prima vittoria sul Tour americano, oltre che tra le maggiori sorprese di questo ...

Golf - PGA Tour 2019 : Nate Lashley si conferma al comando del Rocket Mortgage Classic al termine del secondo round : Continua senza intoppi il fine settimana di PGA Tour. I Golfisti del circuito professionistico più ricco sono alle prese con una delle novità stagionali. Si gioca infatti il Rocket Mortgage Classic (montepremi 7,2 milioni di dollari), che per la prima volta si affaccia sulle scene Golfistiche internazionali. Sul percorso par 72 del Detroit Golf Club di Detroit (Michigan, Stati Uniti) Nate Lashley si conferma al comando della leaderboard anche al ...

Golf - PGA Tour 2019 : Nate Lashlay svetta al termine del primo round del Rocket Mortgage Classic : Tempo di novità nel PGA Tour. I Golfisti del circuito professionistico più ricco scoprono infatti un nuovo torneo. Spazio al Rocket Motgage Classic (montepremi 7,2 milioni di dollari), che per la prima volta si affaccia sulle scene Golfistiche internazionali. Sul percorso par 72 del Detroit Golf Club di Detroit (Michigan, Stati Uniti) al termine del primo round comanda la leaderboard Nate Lashley. L’americano guida la classifica con lo ...

Golf - PGA Tour 2019 : debutta il Rocket Mortgage Classic a Detroit con Dustin Johnson - Chez Reavie - Gary Woodland e Rickie Fowler : L’anno scorso, di questi tempi, Francesco Molinari andava a vincere il Quicken Loans National nell’area del Washington D.C. prima della scalata al titolo di Champion Golfer of the Year con il successo al British Open (alias Open Championship). Quel torneo oggi non c’è più: nel PGA Tour si affaccia la novità del Rocket Mortgage Classic al Detroit Golf Club, disegnato da Donald Ross nell’ultima parte dell’800 e aperto ...

Golf - PGA Championship femminile 2019 : Hannah Green completa l’impresa - rimonta sfiorata per Sung Hyun Park : Si conclude con il lieto fine la straordinaria impresa dell’australiana Hannah Green, n.114 del ranking mondiale e vincitrice del PGA Championship 2019, il terzo grande appuntamento della stagione Golfistica al femminile. Sul difficile percorso dell’Hazeltine National Golf Club (par 72) di Chaska, in Minnesota (Stati Uniti), sede della Ryder Cup nel 2016, la 22enne nata a Perth ha chiuso il torneo con lo score complessivo di -9 conservando ...

Golf - PGA Tour 2019 : Chez Reavie resiste in testa e trionfa al Travelers Championship. Francesco Molinari chiude 57° : Si è concluso il quarto ed ultimo giro del Travelers Championship 2019, appuntamento del PGA Tour andato in scena sul percorso del TPC River Highlands di Cromwell, in Connecticut (Stati Uniti d’America). Dopo aver dominato le ultime giornate, lo statunitense Chez Reavie si è aggiudicato con pieno merito la vittoria firmando il suo secondo successo sul massimo circuito Golfistico americano, ad oltre dieci anni di distanza dal primo (RBC ...

Golf - PGA Championship femminile 2019 : continua l’aspro duello tra Hannah Green e Ariya Jutanugarn nel terzo giro : Sembra ormai un affare a due tra Hannah Green e Ariya Jutanugarn il PGA Championship femminile, terzo Major del calendario del Golf in rosa. L’australiana, a -9, conduce con un colpo di vantaggio nei confronti della thailandese, che ne ha recuperati due nel terzo giro completando il percorso in 68 colpi contro i 70 della sua collega. Ci sono tutte le premesse affinché all’Hazeltine National Golf Club di Chaska, nel Minnesota, si viva ...

Golf - PGA Tour 2019 : dominio di Chez Reavie al Travelers Championship - è in testa dopo tre giri con sei colpi sui secondi. Francesco Molinari 67° : dopo il terzo giro del Travelers Championship al TPC River Highlands di Cromwell, nel Connecticut, un solo nome è quello che domina: si tratta di Chez Reavie, che a 37 anni mette la sua serissima ipoteca sul proprio secondo torneo del PGA Tour in carriera. Il suo vantaggio, infatti, è enorme: si trova a -16, con una seconda parte di giro straordinaria, in 28 colpi. Ne ha sei di vantaggio sui più immediati inseguitori, che sono i connazionali ...

Golf - PGA Tour 2019 : Zack Sucher vola nel secondo round e scappa in vetta nel Travelers Championship : In seguito ad un primo round combattutissimo, la classifica del Travelers Championship (montepremi 7,2 milioni di dollari), storico torneo del PGA Tour, inizia a subire una visibile scrematura. Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) al termine della seconda tornata balza al comando Zack Sucher. L’americano sigla un ottimo -5 issandosi in vetta con lo score complessivo di -11 (129 colpi), due ...

Golf - PGA Tour – Zack Sucher leader del Travelers Championship : 57° Francesco Molinari : Zack Sucher leader solitario del Travelers Championship: 57° Molinari, si è portato a metà classifica Brooks Koepka, leader mondiale, out al taglio Jordan Spieth Zack Sucher si è liberato della compagnia dei cinque giocatori con cui condivideva la leadership nel primo giro e con 129 (64 65, -11) colpi è rimasto solitario al comando del Travelers Championship, torneo del PGA Tour che si sta svolgendo sul percorso del TPC River Highlands ...

Golf femminile - PGA Championship 2019 : Hannah Green allunga al comando - Giulia Molinaro non supera il taglio : Non cambia la situazione al comando del KPMG Women’s PGA Championship 2019 dopo le prime 36 buche. La sorprendente australiana Hannah Green, al secondo anno da professionista, conserva la prima posizione e allunga sulle dirette avversarie nel secondo giro del terzo Major della stagione Golfistica femminile. La giocatrice oceanica chiude la giornata con quattro birdie ed un solo bogey sul percorso dell’Hazeltine National Golf Club di Chaska, in ...

Golf - PGA Tour 2019 : un sestetto guida il Travelers Championship al termine del primo round. Lontano Francesco Molinari : Ad una settimana dal termine degli US Open il circuito del PGA Tour torna a darsi battaglia nel Travelers Championship (montepremi 7,2 milioni di dollari), storico torneo istituito nel Lontano 1952 e tra i preferiti dei protagonisti del Tour grazie ai servizi, ospitalità e qualità del percorso sopra la media. Sul percorso par 70 del TPC at River Highlands di Cromwell (Connecticut, Stati Uniti) al termine del primo round regna l’equilibrio. ...

Golf - PGA Championship femminile : Hannah Green precede Mel Reid e Hyo Joo Kim dopo il primo giro. Indietro Giulia Molinaro : Si è concluso a Chaska, nel Minnesota, il primo giro del KPMG Women’s PGA Championship, terzo Major della stagione di Golf femminile. Sul percorso dell’Hazeltine National Golf Club, già noto per aver ospitato due US Open maschili, due femminili, due PGA Championship maschili e la Ryder Cup 2016, comincia al comando la sorprendente australiana Hannah Green, che gira in -4 (68 colpi) con altrettanti birdie e nessun bogey, davanti ...