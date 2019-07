God of War 3 | Sly 3 | Persona 5 | Dante' s Inferno e molti altri giochi ora girano su PC

Cory Barlog racconta di come stava per tagliare Kratos da God of War : God of War per PS4 è stato un titolo di punta di questa generazione videoludica, ma un interessante retroscena sul gioco rivela come le cose sarebbero potute andare molto diversamente.come riporta Eurogamer, Cory Barlog ha raccontato come durante le fasi preliminari della preparazione del gioco alcuni membri del team voleva l'eliminazione del personaggio di Kratos. "Durante le prime discussioni, diverse persone volevano liberarsi di Kratos. ...

Nioh - God of War III Remastered e molti altri titoli entrano nella lineup PlayStation Hits : Tramite un post sul PlayStation Blog, Sony ha annunciato i nuovi giochi disponibili nella lineup PlayStation Hits, si tratta di una lista di titoli che hanno avuto maggior impatto su PS4 proposti al prezzo di 19,99 euro."Siamo lieti di annunciare che a partire dal 28 giugno 2019 nuovi giochi andranno ad aggiungersi alla line-up PlayStation Hits. Oltre a Resident Evil 7 biohazard, Tales of Berseria e Plants vs. Zombies Garden Warfare 2, aggiunti ...

Sony Santa Monica al lavoro su God of War 2? : Sony Santa Monica non ha ancora annunciato ufficialmente God of War 2, ma più passano i giorni e più un seguito del pluripremiato titolo appare più realistico. Come riporta PSU, lo studio ha aperto una massiccia campagna di assunzioni, tra cui un posto da Senior Combat Designer. Ad una rapida occhiata si nota che quasi tutte le posizioni richieste calzerebbero a pennello per un God of War 2, inoltre visto che ci stiamo avvicinando alla nuova ...

Il sequel di God of War in arrivo? Spuntano in rete nuovi indizi : Un fan potrebbe aver scoperto nuovi indizi per un potenziale sequel o qualcosa di nuovo per God of War, dato che la prima lettera in una serie di tweet del director Cory Barlog formano la frase "Ragnarok is Coming❤", segnala IGN.Scoperto da un utente Reddit, il tweet appuntato di Barlog dal 21 aprile 2019, sembra essere semplicemente una discussione su come ricordare gli ultimi sei anni di lavoro e il lancio di God of War per PlayStation ...

Kratos di God of War è bisessuale? Il creatore David Jaffe dice la sua su Twitter : David Jaffe, sviluppatore che ha collaborato nella creazione di giochi come Twisted Metal e Drawn to Death, è conosciuto per aver partecipato allo sviluppo di Kratos nell'originale God of War.In vista dell'LGBT Pride Month, come riporta Gamereactor, Jaffe ha pubblicato un post su Kratos. "Senza togliere nulla a J.K Rowling, ma quando stavamo lavorando sul background di Kratos sapevo che era un violento bisessuale, fino a quando si è sistemato ...

GodZILLA 2 : KING OF THE MONSTERS di Gareth Edwards - La recensione : Dopo la battaglia tra GODZILLA e i MUTO di cinque anni prima avvenuta a San Francisco, la mitologica creatura si è rifugiata negli oceani e da tempo non si hanno sue tracce. Nel frattempo gli scienziati del Monarch, hanno scoperto e rilevato nel pianeta altri mostri mitologici, dei Kaiju chiamati “Titani”, che vengono conservati in avamposti segreti in stato d'ibernazione per essere studiati, tra cui i i Titani Mothra e Rodan. Quando però la ...

God of War supera il traguardo di 10 milioni di unità vendute : Quando si guarda a PS4 e al modo in cui Sony ha gestito l'attuale generazione di console non si può che parlare di esclusive, dei videogiochi che solo chi possiede questa console può godersi in tutta la loro magnificenza. Una delle esclusive migliori e più apprezzate (avete letto la nostra recensione?) è sicuramente God of War.Un gioco che non è solo stato apprezzato dalla critica ma che ha anche ricevuto un'accoglienza straordinaria dal ...

Days Gone fa il botto in Giappone : superate le vendite totali di God of War : Grazie alla segnalazione di PlayStation LifeStyle, apprendiamo che le vendite totali di Days Gone sono attualmente pari a 148.195 copie in Giappone, battendo i numeri di lancio di titoli come Horizon Zero Dawn. Tuttavia, deve ancora superare le vendite di Horizon o altri giochi esclusivi PS4 come Uncharted 4 e Marvel's Spider-Man.Days Gone è stato il gioco più venduto in Giappone nella sua seconda settimana sul mercato e in 2 settimane in ...

Il documentario Raising Kratos è finalmente disponibile e ci porta alla scoperta della nascita del nuovo God of War : God of War è considerato da gran parte di critica (non perdetevi la nostra recensione) e pubblico come uno dei migliori giochi dell'attuale generazione ed è stato in grado di portare una saga che molti credevano finita verso lidi completamente inesplorati e verso un cambiamento che al di là di alcune critiche può essere considerato estremamente riuscito.Il percorso per arrivarci è però stato estremamente lungo e tortuoso come confermato anche ...

Dietro le quinte di God of War nel documentario "Raising Kratos" in arrivo questa settimana : Raising Kratos è il documentario dedicato a God of War annunciato lo scorso mese, che promette ai giocatori e fan di immergersi in profondità nell'apprezzato titolo di Santa Monica Studio e portare alla luce alcuni affascinanti filmati Dietro le quinte. Si tratta di un approfondito sguardo all'interno dello sviluppo dell'esclusiva PS4.Come segnala Pushsquare, il team ha annunciato attraverso Twitter che il lungometraggio sarà disponibile questa ...