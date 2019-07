Giù Atlantia | sale rischio revoca concessioni dopo rapporto MIT

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 Giugno : Cacciare Atlantia ora si può. Pronta la relazione degli esperti del governo sulle colpe del gruppo Benetton : Lo scoppio Il Ponte Morandi non c’è più. Ore 9.37: esplose le pile 10 e 11 500 chili di dinamite – 3.400 le persone evacuate Ci sono il sindaco Bucci e il governatore Toti Tra i due vicepremier è il gelo, ma “oggi siamo qui per la città” di Oreste Ninfole La Sacra Famiglia di Marco Travaglio E niente, in questa valle di lacrime non si fa che piangere a dirotto. Avevamo appena finito di commuoverci per i caldi abbracci e i ...

Alitalia - Lotito formalizza l’offerta. Salvini : «Atlantia nel capitale? Non ho pregiudizi» : Il presidente della Lazio e consigliere della Federcalcio, ha formalizzato un’offerta «riservata» di acquisto per Alitalia. Tria: per intervento del Mef ci vuole prima un’offerta vincolante. Salvini su Atlanti: non ho pregiudizi