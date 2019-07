Giovanni Conversano si sposa | Ora sto bene | ma ho sofferto di depressione per non

blogo

(Di lunedì 1 luglio 2019) Fiori d'arancio per, ex tronista di Uomini e Donne nel corso della stagione 2007/2008 del programma che, dopo aver anche partecipato al reality calcistico Campioni, scelse all'epoca Serena Enardu. Undici anni dopo lo vediamo al fianco dell'attuale compagna e mamma di suo figlio Enea, Giada Pezzaioli con la quale - in una lunga intervista al settimana DiPiù,ha svelato che presto convolerà a nozze.Non è stata tuttavia una carriera tutta rose e fiori la sua. Come spiega nel corso della sua intervista, infatti, dopo la partecipazione a Uomini e Donne la sua popolarità decollò soltanto per un breve periodo, scemando subito dopo molto velocemente. Proprio questo spegnersi rapidissimo dei riflettori e dell'attenzione mediatica lo portò ad una grave crisi, degenerata poi in: "Quando sono sceso dal trono di Uomini e Donne e sono sparito ...

