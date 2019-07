Giappone, evacuazioni per il maltempo

L'Agenzia meteorologicase(Jma) ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone in gran parte della regione del Kyushu, che comprende le prefetture di Kagoshima, Kumamoto,Miyazaki e Ehime, a causa delle intense precipitazioni che potrebbero causare inondazioni e smottamenti in un'ampia area del territorio. L'ordine riguarda 1.033.000 persone e 482.000 abitazioni. Nelle ultime ore si sono registrati problemi per importanti snodi stradali e per i servizi ferroviari.(Di lunedì 1 luglio 2019)