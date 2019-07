Giappone | dopo 31 anni oggi riprende la caccia alle balene a scopo commerciale

Giappone - scatta l’allerta tsunami. L’allarme dopo sisma magnitudo 6.8 : In Giappone è stato diffuso un allarme tsunami dopo il potente terremoto che ha colpito il Paese. L’epicentro del terremoto in mare ha innescato L’allarme tsunami. Il sisma è stato registrato nel Giappone settentrionale alle 21.22 locali – le 15.22 in Italia – con epicentro nella prefettura di Niigata. Lo ha reso noto la Japan meteorological agency (Jma) che ha lanciato l’allarme tsunami, misurando l’intensità della ...

Giappone - allerta tsunami. L’allarme dopo il sisma nel nord-ovest : In Giappone è stato diffuso un allarme tsunami dopo il potente terremoto che ha colpito il Paese. Il terremoto di magnitudo 6.8 ha scosso il nord-ovest del Giappone, con epicentro in mare, innescando L’allarme tsunami. L'articolo Giappone, allerta tsunami. L’allarme dopo il sisma nel nord-ovest proviene da Il Fatto Quotidiano.

Giappone - allerta tsunami - dopo sisma 6.8 : 15.45 Un terremoto di magnitudo 6.8 ha scosso il nord-ovest del Giappone. L'epicentro è stato nel mare. E' stato lanciato l'allarme tsunami.

Giappone - allerta tsunami dopo sisma 6.8 : 15.45 Un terremoto di magnitudo 6.8 ha scosso il nord-ovest del Giappone. L'epicentro è stato nel mare. E' stato lanciato l'allarme tsunami.

Il Giappone riprende la caccia commerciale alle balene dopo 30 anni : dopo l'abbandono della Commissione internazionale per la caccia alle balene (IWC) avvenuta lo scorso anno, il Giappone riprenderà la caccia commerciale alle balene a partire dal primo luglio. Fino alla fine di agosto saranno uccisi zifidi (o "balene dal becco") in acque territoriali nipponiche, poi le navi armate con gli arpioni punteranno le balenottere minori in acque internazionali.

LIVE Argentina-Giappone 0-0 calcio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : nessuna occasione da gol dopo il primo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ FINISCE QUI IL primo tempo! 48′ Seconda ammonizione del match per le asiatiche: cartellino giallo per Nakajima, che ha tirato una gomitata sul naso a Banini. 46′ 2 MINUTI DI RECUPERO! 44′ Perplessa l’allenatrice giapponese a bordo campo. 42′ calcio d’angolo per il Giappone, a batterlo sarà Nakajima. 41′ Fortunatamente non sembra nulla di ...

Roland Garros – Nishikori vs Djere - che battaglia! Dopo 4 ore e 30 la spunta il Giapponese al 5° set : Kei Nishikori accede agli ottavi di finale del Roland Garros: il tennista giapponese supera Laslo Djere Dopo 4 ore 30 minuti di battaglia, conclusa al quinto set Lo chiamano il ‘Samurai’ perché è abituato a lottare con la racchetta in mano e ne dà la prova ancora una volta sulla terra rossa di Parigi. Kei Nishikori viene fuori da una vera e propria battaglia, lunga 4 ore e 30 minuti contro il sebo Laslo Djere, numero 32 del ranking ...

Caso Huawei - anche la Giapponese Panasonic ferma le forniture dopo il bando imposto dagli Usa : Il dipartimento del Commercio americano sostiene che l'azienda cinese sia coinvolta in attività contrarie alla sicurezza nazionale