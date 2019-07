Gennaro Lillio furioso contro alcune testate giornalistiche | “Basta | da ora in poi…”

Gennaro Lillio a mia madre non è piaciuto come mi ha trattato Francesca De Andrè : La mamma di Gennaro Lillio non approva la relazione del figlio con Francesca De Andrè. La De Andrè non ha un carattere semplice e nei mesi in cui è stata reclusa è stata criticata per l’aggressività e il modo di parlare. «Mia madre è rimasta male per il modo in cui Francesca a volte mi ha trattato, come lo sarebbe stata qualsiasi madre», ha ammesso Gennaro Lillio in un’intervista concessa al settimanale “Spy”. «Non si sono ...

Gennaro Lillio fa chiarezza : 'Non è vero che mia madre si è opposta a Francesca' : L'ex concorrente del Grande Fratello Gennaro Lillio ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha chiarito, una volta per tutte, la situazione relativa al rapporto tra sua madre e Francesca De Andrè. In questi giorni, infatti, alcune testate giornalistiche avevano riportato la notizia secondo cui la madre del bel modello napoletano fosse assolutamente contraria all'unione del figlio con l'esuberante opinionista dei programmi di Barbara ...

Gennaro Lillio furioso con i giornalisti : “Dicono cose non vere” : Gennaro Lillio sbotta sui social: il duro sfogo contro i giornalisti Gennaro Lillio ha appena comunicato sul suo profilo Instagram che da oggi in poi sarà lui a comunicare qualsiasi cosa che lo riguardi e non utilizzerà più i giornali per aggiornare i suoi fedeli sostenitori. Il motivo? Il nuovo fidanzato di Francesca De André ha dichiarato che nell’ultimo periodo, dopo la fine del Grande Fratello, ha rilasciato numerose interviste, ma ...

Grande Fratello 2019 - Gennaro Lillio ribadisce : L'ho fatto con Francesca nella casa - o siamo stati bravi o ci hanno censurato : Il Grande Fratello 2019 è stato ‘bollente’. Nessun armadio e nessuna prova filmata, ma Gennaro Lillio assicura e ribadisce di aver avuto rapporti sessuali con Francesca De André nella casa più spiata d’Italia e davanti alle telecamere (che evidentemente erano spente). «Con Francesca ho fatto sesso almeno 6 volte nella casa. Grazie a lei ho trovato l’amore», ha affermato con decisone l’ex concorrente del reality in un’intervista rilasciata al ...

L’amore ti cambia la vita! Francesca De Andrè ricorda un momento nella casa con Gennaro Lillio : Ormai Gennaro Lillio e Francesca De Andrè vivono tranquillamente la loro storia d'amore, anzi sono più appassionati che mai. Le discussioni che hanno animato la loro permanenza nella casa sembrano essere un lontano ricordo, ma la gieffina riporta proprio una delle confessioni che le fece il modello napoletano durante il reality, un discorso intenso sull'amore. --Gennaro Lillio sta cercando di spiegare cosa sia per lui l'amore, una sorta di ...

Gennaro Lillio : "Francesca De Andrè mi fa stare bene" : Prosegue a gonfie vele la frequentazione tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio fuori dalla casa del 'Grande Fratello'. La neo coppia cerca di ritagliarsi del tempo da passare assieme per conoscersi a pieno nella vita di tutti i giorni. Al settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, il modello napoletano ha affidato un primo bilancio di questa conoscenza: Ho trovato una persona alla quale voglio un bene immenso. Sto vivendo Francesca ...

Francesca de Andrè condivide sui social un ricordo di Gennaro Lillio al Grande Fratello (FOTO) : Per Gennaro Lillio e Francesca de Andrè tutto è iniziato all'interno della casa del Grande Fratello. Un colpo di fulmine che ha caratterizzato il loro percorso nel reality show di Canale 5 e che ha inevitabilmente cambiato le loro vite, soprattutto quella della figlia del celebre cantautore che ha chiuso con un passato chiamato Giorgio Tambellini per cadere fra le braccia del giovane napoletano.Francesca non a caso ricorda con affetto ...

Francesca De Andrè stupita : l’importante gesto di Gennaro Lillio : Grande Fratello: Gennaro Lillio stupisce Francesca De Andrè con un gesto Francesca De Andrè è tornata da Gennaro Lillio. L’ex concorrente del Grande Fratello, reduce da una vacanza da sogno a Miami con le amiche, ha riabbracciato poche ore fa il fidanzato. Su Instagram Stories i due ex gieffini hanno ripreso il loro incontro, i baci e gli abbracci reciproci. Tra uno shooting e l’altro, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio hanno ...

Francesca De André - lacrime per Gennaro Lillio : il ricordo che commuove : Francesca De André e Gennaro Lillio dopo il Grande Fratello, la coppia sempre più innamorata Innamorati più di prima e continuamente insieme, Francesca De André e Gennaro Lillio sembrano affiatatissimi dopo il Grande Fratello 2019 e non mancano di aggiornare costantemente i propri fan via social; sappiamo ad esempio che adesso sono insieme a Napoli, […] L'articolo Francesca De André, lacrime per Gennaro Lillio: il ricordo che commuove ...

Gennaro Lillio choc ecco cosa racconta degli ex concorrenti della casa : L’ex gieffino e modello Gennaro Lillio sui social ha parlato del rapporto che ha oggi con gli ex compagni di avventura. Sulle stories di “Instagram”, Gennaro Lillio ha chiesto ai follower di porgli delle domande, alle quali ha risposto senza peli sulla lingua. Tra i quesiti pubblicati, qualcuno gli ha chiesto: «Che rapporto hai con gli altri ex concorrenti della casa?». E la sua risposta ha lasciato i fan senza parole: «Dopo la fine del ...